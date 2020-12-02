Мешканці Русанівських садів зривають терміни зведення мосту – Кличко

Будівельники звернулись до правоохоронних органів з вимогою вжити заходів щодо незаконного перекриття руху технологічного транспорту

Мешканці Русанівських садів блокують рух будівельного транспорту, чим зривають терміни зведення Подільсько-Воскресенського мосту. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

«Складна ситуація в нас із добудовою Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Мешканці Русанівських садів, нехтуючи інтересами громади міста, блокують рух вантажівок до будмайданчика», – повідомив мер.

Кличко підкреслив, що з активістами неодноразово зустрічалися разом з представниками Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, представниками проектних установ та підрядних організацій, що працюють на будівництві. Пояснювали і показували план об’єкта.

За словами мера, проєктом передбачене влаштування з’їздів на ділянці від озера Русанівське до вулиці Центральної Садової, а також – подальші з’їзди з мосту в напрямку вулиць Оноре де Бальзака та Алішера Навої з урахуванням збереження акваторії озера Райдужне.

«Дорога ж, яку блокують мешканці, належить до автомагістралей районного значення та перебуває у комунальній власності, а не у приватній, як запевняють деякі активісти! Місто не може зупинити будівництво мостового переходу на догоду групі людей! Цей міст – важлива магістраль для декількох мільйонів жителів столиці і є об'єктом загальнодержавного значення, – сказав Кличко. – А ситуація з блокуванням проїзду технологічного та будівельного транспорту зриває терміни поставки матеріалів для зведення насипу. А це зриває і графік завершення будівництва мосту, і відкриття автомобільного руху ним до кінця цього року, як ми планували».

Мер повідомив, що будівельники звернулись до правоохоронних органів з вимогою вжити заходів щодо незаконного перекриття руху технологічного транспорту вулицею Центральною Садовою та забезпечити громадський правопорядок під час будівництва мостового переходу.

«Бо не може купка людей диктувати умови кількамільйонному місту. Цей об’єкт життєво потрібен столиці і ми його добудуємо Я вважаю таку ситуацію неприйнятною і навіть дикою!» – підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, невідомі особами, які представляються активістами від громади Русанівських садів, вчергове перекрили рух технологічного будівельного транспорту, задіяного на будівництві Подільсько-Воскресенського мостового переходу.