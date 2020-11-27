Будівництво скандального мосту знову блокується: столична влада звернулась до поліції (фото)

Мешканці Русанівських садів перешкоджають будівництву Подільсько-Воскресенського мостового переходу

26 листопада невідомі особами, які представляються активістами від громади Русанівських садів, вчергове перекрили рух технологічного будівельного транспорту, задіяного на будівництві Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Такі незаконні дії унеможливлюють спорудження насипу, яким буде проходити лінія метрополітену, що сполучить лівий і правий береги, та призводять до коригування графіків завершення будівництва. Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

«Враховуючи супротив окремих мешканців Русанівських садів та перешкоджання ними будівництву важливого об’єкту транспортної інфраструктури міста, замовник будівництва та генеральний підрядник звернулися до правоохоронних органів із проханням вжити заходи з ліквідації незаконного перекриття руху будівельного транспорту вулицею Центральною Садовою та забезпечити громадський правопорядок під час здійснення будівельних робіт», – зазначив Густєлєв.

КМДА наголошує, що будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу здійснюється в межах земельних ділянок, відведених в установленому порядку державними актами на право постійного користування, згідно з проєктом, затвердженим розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.08.2016 р. № 697 відповідно до експертного звіту ДП «Укрдержбудекспертиза» від 05.07.2016 р. № 00-0160/1-16/ПБ.

Крім того, вул. Центральна Садова, якою здійснюється рух, є дорогою районного значення та перебуває у комунальній власності Києва.

Також скоригованим проєктом передбачено розв’язання напрямків руху автомобільного транспорту в напрямку вулиць Оноре де Бальзака та Алішера Навої в обхід озера Райдужного.

Нагадаємо, навесні цього року будівництво Подільсько-Воскресенського мосту активізувалось. Його називають одним із найдорожчих в Європі.

З початком будівництва жителі Русанівських садів розпочали безстрокову акцію протесту через міст. Кілька разів навіть були сутички з поліцією.

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