Реконструкція Шулявського мосту триває: рух транспорту знову обмежать

Проїзд по Шулявському шляхопроводу було відкрито в кінці грудня 2019 року

До кінця грудня буде обмежено рух на з'їзді з Шулявського мосту

Із 13:00 7 грудня до 28 грудня буде обмежено рух транспорту на з’їзді з вул. Гетьмана на проспект Перемоги. Про це повідомляє КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

Як пояснюють у комунальному підприємстві, продовжуватимуть роботи на резервному газопроводі у рамках реконструкції Шулявського шляхопроводу. Триватиме другий етап робіт.

Нагадаємо, на мосту Метро через р. Дніпро до 13 грудня частково обмежено рух транспорту. Це пов’язано з тим, що на мосту Метро розпочались протиаварійні роботи.

Аби зменшити вплив на трафік, із 08:00 до 14:00 дорожники працюватимуть у напрямку лівого берега, а з 14:00 до 17:00 – у напрямку правого берега.

Також на мосту Метро через Русанівську протоку з 00:00 до 5:00 8 грудня і з 00:00 до 5:00 9 грудня буде частково обмежено рух транспорту.