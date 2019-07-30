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    Евакуатори очищують центр Києва від автохамів (фото)

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    Евакуація авто з бульвару Шевченка - Евакуатори очищують центр Києва від автохамів (фото)
    Евакуація авто з бульвару Шевченка
    Фото: Центр організації дорожнього руху

    У понеділок з бульвару Шевченка евакуйовано шість авто, припаркованих у заборонених місцях

    У понеділок, 29 липня, з бульвару Тараса Шевченка в Києві було переміщено 6 автомобілів-порушників правил паркування. Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

    Під час спільного з Патрульною поліцією Києва рейду працювало два автомобілі-евакуатори

    Водночас, ще понад 10 водіїв-порушників уникнули переміщення своїх автомобілів та були оштрафовані поліцейськими, оскільки прибули на місце в момент виконання робіт із завантаження транспортного засобу на спеціальний автомобіль-евакуатор.

    Державні номери переміщених автомобілів:

    • АА 0570 ІР
    • АА 4218 ТО
    • АА 1197 ТЕ
    • СВ 8314 ВК
    • АІ 0475 ЕР
    • ВК 2550 ВК

    Сьогодні евакуатори теж працюють на бульварі Тараса Шевченка.

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    Евакуатори очищують центр Києва від автохамів (фото)
    Евакуатори очищують центр Києва від автохамів (фото)
    Евакуатори очищують центр Києва від автохамів (фото)
    Евакуатори очищують центр Києва від автохамів (фото)
    Евакуатори очищують центр Києва від автохамів (фото)
    Евакуатори очищують центр Києва від автохамів (фото)
    Евакуатори очищують центр Києва від автохамів (фото)
    Евакуатори очищують центр Києва від автохамів (фото)

    Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

    10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

    У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.

    КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

    «Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.

    Читайте також, де порушники можуть забрати свої автомобілі і скільки їм це буде коштувати. 

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