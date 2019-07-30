Евакуатори очищують центр Києва від автохамів (фото)



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Евакуація авто з бульвару Шевченка Фото: Центр організації дорожнього руху

У понеділок з бульвару Шевченка евакуйовано шість авто, припаркованих у заборонених місцях

У понеділок, 29 липня, з бульвару Тараса Шевченка в Києві було переміщено 6 автомобілів-порушників правил паркування. Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

Під час спільного з Патрульною поліцією Києва рейду працювало два автомобілі-евакуатори

Водночас, ще понад 10 водіїв-порушників уникнули переміщення своїх автомобілів та були оштрафовані поліцейськими, оскільки прибули на місце в момент виконання робіт із завантаження транспортного засобу на спеціальний автомобіль-евакуатор.

Державні номери переміщених автомобілів:

АА 0570 ІР

АА 4218 ТО

АА 1197 ТЕ

СВ 8314 ВК

АІ 0475 ЕР

ВК 2550 ВК

Сьогодні евакуатори теж працюють на бульварі Тараса Шевченка.

Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.

КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.

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