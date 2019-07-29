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    Від початку роботи евакуаторів з центру Києва забрали понад сотню авто (фото)

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    З Либідьскої площі забрали автомобілі, припарковані у заборонених місцях - Від початку роботи евакуаторів з центру Києва забрали понад сотню авто (фото)
    З Либідьскої площі забрали автомобілі, припарковані у заборонених місцях
    Фото: Микола Поворозник, Facebook

    У неділю евакуатори працювали на Либідській площі

    З 10 липня, коли у Києві розпочали евакуювати автомобілі, припарковані в заборонених місцях, центральної частини міста евакуйовано понад 100 авто. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

    Він розповів, що у неділю, 28 липня, евакуатори працювали на Либідській площі. «Результат - переміщено 7 авто, власники яких порушили правила паркування та створювали незручності для нормальної роботи громадського транспорту», - повідомив Поворозник.

    Він зазначив, що радіус роботи евакуаторів буде збільшуватися.

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    Від початку роботи евакуаторів з центру Києва забрали понад сотню авто (фото)
    Від початку роботи евакуаторів з центру Києва забрали понад сотню авто (фото)
    Від початку роботи евакуаторів з центру Києва забрали понад сотню авто (фото)
    Від початку роботи евакуаторів з центру Києва забрали понад сотню авто (фото)
    Фото: Микола Поворозник, Facebook

    Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

    10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях спільно з Патрульною поліцією Києва.

    У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.

    23 липня з бульвару Тараса Шевченка у Києві було переміщено 11 автомобілів-порушників правил паркування. 

    КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

    «Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.

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