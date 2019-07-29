У продаж надійшли паркувальні талони на серпень: де купити, вартість



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Вартість талонів залежить від зони паркування

У Києві у продаж надійшли паркувальні талони на серпень. Про це поінформували у комунальному підприємстві «Київтранспарксервіс».

Придбати талони можна:

у кіосках за адресами;

онлайн із безкоштовною доставкою через сервіс КП «ГІОЦ»;

онлайн із безкоштовною доставкою через сервіс Portmone.com;

безпосередньо в офісі КП «Київтранспарксервіс» (телефон для довідок – (044) 383-20-37).

Вартість талонів: для всіх зон – 630 грн, для ІІ та ІІІ – 441 грн, для ІІІ – 315 грн.

Докладно про талони, правила їхнього використання та про паркувальні зони читайте тут.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року у Києві почали діяти паркувальні талони нового зразка.

З 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях спільно з Патрульною поліцією Києва.