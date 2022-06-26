В Україні з 1 липня подорожчає автострахування

Також збільшаться суми виплат за страховкою

З 1 липня в Україні зростуть ціни на автоцивілку на 5-15%. Вартість автострахування збільшиться, оскільки збільшаться суми виплат за страховкою.

Розмір страхових сум за договорами обовʼязкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників становитиме:

160 000 грн за шкоду, нанесену майну (було 130 000 грн);

320 000 грн за шкоду, заподіяну здоровʼю та життю потерпілих (було 260 000 грн).

Максимальний розмір виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, збільшиться до 80 000 гривень (було 50 000 гривень) у випадку оформлення Європротоколу.

Європротокол – це форма повідомлення страхової компанії про дорожньо-транспортну пригоду, яка дозволяє оформити ДТП без виклику працівників поліції.

У Нацбанку зазначили, що зміни спрямовані на посилення фінансового захисту водіїв та, як наслідок, – наближення українського ринку страхування до європейських стандартів.

До 1 липня автоцивілку можна придбати за старою ціною.

Раніше повідомлялося, що українські водійські посвідчення адаптовані до документів Європейського Союзу. Обміняти своє посвідчення на документ нового зразка можна у сервісних центрах МВС.