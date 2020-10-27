Частина Києва залишилась без води (адреси)
У столиці планові та аварійні відключення водопостачання
У вівторок, 27 жовтня, частина киян залишилась без води через планові та аварійні відключення.
Про це повідомляє пресслужба Київвкодоканалу.
Так, у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт тимчасово буде відсутнє водопостачання за такими адресами:
з 10:00 до 20:00 27 жовтня:
- вул. Василя Стуса, 7
з 09:00 до 20:00 27 жовтня:
- просп. Лобановського;
- вул. Пироговського.
Крім того, на мережі водопостачання сталися пошкодження, у зв’язку з чим тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Івана Мар'яненка, 7, 14
- вул. Бориса Житкова, 7Б
- вул. Юліуса Фучика, 17, 19.
Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.
Київводоканал приносить вибачення за тимчасові незручності.