Частина Києва залишилась без води (адреси)



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У домівках частини киян зникла вода

У столиці планові та аварійні відключення водопостачання

У вівторок, 27 жовтня, частина киян залишилась без води через планові та аварійні відключення.

Про це повідомляє пресслужба Київвкодоканалу.

Так, у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт тимчасово буде відсутнє водопостачання за такими адресами:

з 10:00 до 20:00 27 жовтня:

вул. Василя Стуса, 7

з 09:00 до 20:00 27 жовтня:

просп. Лобановського;

вул. Пироговського.

Крім того, на мережі водопостачання сталися пошкодження, у зв’язку з чим тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Івана Мар'яненка, 7, 14

вул. Бориса Житкова, 7Б

вул. Юліуса Фучика, 17, 19.

Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.

Київводоканал приносить вибачення за тимчасові незручності.