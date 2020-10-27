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    Новини

    Частина Києва залишилась без води (адреси)

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    У домівках частини киян зникла вода - Частина Києва залишилась без води (адреси)
    У домівках частини киян зникла вода

    У столиці планові та аварійні відключення водопостачання

    У вівторок, 27 жовтня, частина киян залишилась без води через планові та аварійні відключення.

    Про це повідомляє пресслужба Київвкодоканалу.

    Так, у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт тимчасово буде відсутнє водопостачання за такими адресами:

    з 10:00 до 20:00 27 жовтня:

    • вул. Василя Стуса, 7

    з 09:00 до 20:00 27 жовтня:

    • просп. Лобановського;
    • вул. Пироговського.

    Крім того, на мережі водопостачання сталися пошкодження, у зв’язку з чим тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Івана Мар'яненка, 7, 14
    • вул. Бориса Житкова, 7Б
    • вул. Юліуса Фучика, 17, 19.

    Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.

    Київводоканал приносить вибачення за тимчасові незручності.

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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