Частина житлових, відомчих та інших будівель Лівобережного масиву тимчасово лишиться без теплопостачання

У Києві в середу, 18 листопада, у частині Лівобережного масиву тимчасово відключать опалення. Це пов'язано з будівництвом системи резервного теплопостачання, які тривають на лівому березі столиці. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, інформує «Главком».

У КМДА пояснили, що сьогодні будівельні бригади почнуть монтаж запірної арматури., що потребує відключення ділянки тепломагістралі.

«На час проведення робіт частина житлових, відомчих та інших будівель Лівобережного масиву тимчасово лишиться без теплопостачання. Роботи планують виконати в найкоротші терміни, щоб якомога швидше відновити теплопостачання будівель», – зазначили у КМДА.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Києві стартував ще 16 жовтня – столиця розпочала його першою в Україні. На першому етапі тепло почали подавати до закладів соціальної сфери (лікарень, шкіл, дитячих садків) за індивідуальними заявками їхніх керівників.

До слова, 8 жовтня Кличко заявив, що Київ через посилення російських атак опинився в умовах, коли йдеться про виживання, а мешканцям із друзями або родичами за межами столиці порадив розглянути тимчасовий переїзд. Наступного дня, 9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків із захисту енергетичної інфраструктури.