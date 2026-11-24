Людмила Дмитренко – уродженка Закарпатщини, переїхала до Білогородської громади у 2017 році

У селі Гореничі на Київщині сьогодні, 24 листопада, прощаються з 44-річною Людмилою Дмитренко. Жінка загинула 19 листопада, коли російський безпілотник влучив у будинок її родини. Про це повідомив Білогородський сільський голова Антон Овсієнко, інформує «Главком».

Людмила Дмитренко – уродженка Закарпатщини. Тривалий час жила та працювала у місті Мукачево, зокрема в Міністерстві оборони України. У 2017 році переїхала до Білогородської громади, яка згодом стала для неї рідним домом.

Працювала в Державній аудиторській службі України, де очолювала відділ організаційно-аналітичної роботи департаменту контролю у сфері будівництва.

Разом із чоловіком виховувала трьох синів – старшого Олександра та двійнят Дем'яна й Назара, які народилися у 2023 році.

Російський безпілотник влучив у приватний будинок родини близько 12:15. Людмила перебувала всередині й опинилася під завалами. Її чоловік Тарас у момент удару був на подвір'ї та дістав осколкові поранення. Діти в момент ворожої атаки перебували в дитячому садку й не постраждали.

Прощання з Людмилою Дмитренко відбудеться 24 листопада в Гореничах. Об 11:00 у Церкві Різдва Пресвятої Богородиці на вулиці Соборній, 203, відбулася панахида. О 12:00 відбудеться поховання на центральному кладовищі села.

Нагадаємо, російські війська надвечір у неділю, 22 листопада, вдарили по супермаркету у Вишневому на Київщині. Там загинули троє людей, серед них – вчителька початкових класів Марина Мойченко. У загиблої залишилися дві донечки.