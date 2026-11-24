Уранці 24 листопада в Оболонському районі Києва сталася аварія на водопровідній мережі. Через прорив труби на проспекті Володимира Івасюка, 11А затопило прибудинкову територію та просіло дорожнє покриття. Водночас у значній частині району зникло водопостачання. Про це повідомляє «Главком».

Внаслідок прориву вода залила двір уздовж трьох під’їздів багатоповерхівки на проспекті Володимира Івасюка, 11А, вимивши значну кількість піску на проїжджу частину. Біля першого під’їзду утворилося провалля дорожнього покриття – небезпечну ділянку огородили сигнальною стрічкою.

Затоплений двір на Оболоні: вода сягає порогів припаркованих автівок скриншот відео

За інформацією комунальників, витік води вже вдалося локалізувати, а тиск у мережі почав стабілізуватися. Водночас для проведення ремонтних робіт фахівці змушені тимчасово призупинити водопостачання у прилеглих будинках, зокрема за адресами: проспект Володимира Івасюка, 11А та 13.

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Як повідомляє кореспондент «Главкома», зранку вода була відсутня у частини мешканців Оболоні. Зокрема, про відсутність водопостачання повідомляють жителі будинків у межах вулиць Йорданської, Героїв полку «Азов», Олександра Архипенка, Приозерної, а також в окремих будинках на вулиці Левка Лук’яненка.

Наразі офіційної інформації від міської влади щодо причин масштабного зневоднення в районі та того, чи пов’язане воно безпосередньо з аварією на проспекті Івасюка, немає.

Нагадаємо, 12 листопада «Київводоканал» пояснив, чому вода в кранах з’являється із затримкою після повернення світла. Після знеструмлення фахівці мають запустити насоси, наповнити резервуари й трубопроводи та відновити тиск у мережі. За даними підприємства, до 12 листопада його водопровідні об’єкти знеструмлювалися близько 200 разів від початку місяця.

До слова, вранці 21 листопада на столичному Академмістечку з кранів потекла блакитна вода. Причина зміни кольору води поки невідома. «Київводоканал» наразі не коментував ці повідомлення.