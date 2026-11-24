У Києві завершилося будівництво тунелю метро на Виноградар під проспектом Європейського Союзу. Наразі на цій ділянці триває перенесення інженерних мереж та відновлення дорожнього покриття, а рух транспорту планують відкрити до Різдва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Autostrada.

Близько 80% запланованого обсягу робіт на ділянці під проспектом Європейського Союзу вже виконано фото: Autostrada/Facebook

За інформацією підрядника, на ділянці під проспектом Європейського Союзу вже виконано близько 80% запланованого обсягу робіт. Наразі триває будівництво дощової та господарсько-побутової каналізації, системи водовідведення, а також перенесення водопровідних, теплових, газових і високовольтних мереж та ліній зв’язку.

На відрізках, де роботи з комунікаціями завершені, дорожні бригади вже розпочали відновлення проїзної частини та тротуарів. Зокрема, на проспекті Європейського Союзу з боку проспекту Свободи триває фрезерування старого асфальту та заміна основи дорожнього покриття.

Інженер-геодезист проводить розмітку ділянки перед відновленням дорожнього покриття фото: Autostrada/Facebook

Дорожні бригади вже розпочали відновлення проїзної частини та тротуарів фото: Autostrada/Facebook

Паралельно триває спорудження нового колектора дощової каналізації методом мікротунелювання – наразі прокладено 460 метрів із запланованих 750.

Крім того, на будівельному майданчику триває монтаж тунелепрохідницького щита «Вікторія», туди вже доставили понад 70% нового обладнання виробництва німецької компанії Herrenknecht. Після завершення збирання та пусконалагоджувальних робіт комплекс розпочне проходку лівого перегінного тунелю між станціями «Сирець» та «Мостицька».

Нагадаємо, група компаній «Автострада» (засновник – Максим Шкіль) виграла тендер і будує нову ділянку «зеленої» гілки від станції «Сирець». Договором передбачено будівництво двох станцій – «Мостицька» та «Проспект Правди». Вартість робіт – близько 6 млрд грн, з них місто уже виділило 4 млрд грн. Планується, що дві нові станції перевозитимуть понад 90 тисяч пасажирів.

Зазначмо, що попередній підрядник на цій ділянці – компанія «Київметробуд» – отримала аванс на будівництво і поклала його на депозит. Суд визнав таке використання грошей місцевого бюджету нецільовим, а у грудні 2023 року КП «Київський метрополітен» у судовому порядку розірвало договір з Київметробудом через незадовільні темпи будівництва. У травні КП «Київський метрополітен» оголосив тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.

До слова, «Автострада» також займалася відновленням перегінного тунелю між станціями київського метро «Деміївська» та «Либідська». Цей контракт компанія отримала без проведення відкритих торгів через чотири дні після підтоплення тунелів між станціями.

У середині жовтня в соцмережах поширилися чутки про нібито заморожування будівництва метрополітену на Виноградарі. Приводом для занепокоєння жителів столиці став допис у профільній спільноті «Метро на Виноградар», автори якого припустили, що компанія-підрядник готується до консервації проєкту та засипає котлован. Однак у компанії Autostrada спростували цю інформацію та пояснили, що на майданчику триває запланований технологічний процес.