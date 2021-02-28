У Києві обмежать вхід на три центральні станції метро

Київський метрополітен повідомив про можливі зміни в роботі

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій

Київський метрополітен повідомив про можливі зміни в роботі деяких станцій у центрі міста в неділю, 28 лютого.

Про це повідомила пресслужба метрополітену.

Причиною цього є проведення на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 17:00) між командами «Шахтар» (Донецьк) і «Зоря» (Луганськ).

Ідеться про те, що після закінчення гри можливе обмеження – але не закриття – на вхід станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого».

Як кажуть у метрополітені, такі заходи передбачені з метою забезпечення належного і безпечного перевезення пасажирів, а саме з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Матч «Шахтар» (Донецьк) – «Зоря» (Луганськ) буде, як кажуть спортивні оглядачі, одним із найважливіших футбольних матчів 16-го туру Української прем’єр-ліги.