Відвідувачі вечеряють у ресторані української кухні «Остання Барикада» на тлі російських атак на Україну, Київ, 16 листопада 2026 року

Ресторанна галузь Києва переживає найскладніший період за всі роки повномасштабної війни: через посилення російських обстрілів, тривалі повітряні тривоги, перебої зі світлом та водою заклади масово втрачають відвідувачів і змушені зачинятися або релокуватися на захід країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

На головній вулиці столиці – Хрещатику – значно поменшало людей, а вікна кафе та ресторанів, які раніше гуділи від відвідувачів, дедалі частіше заклеєні великими вивісками «Оренда». Якщо протягом попередніх років війни київські заклади слугували для містян «оазисами нормальності», де можна було зігрітися під час блекаутів та відволіктися від стресу, то напередодні п’ятої воєнної зими ситуація кардинально змінилася.

Власниця однієї з провідних ресторанних мереж України Gastro Family Олена Борисова зазначає, що з кожним роком працювати стає дедалі важче. Компанія вже закрила два заклади у Києві та призупинила роботу ще двох до квітня, а один із її франчайзі у прифронтових Сумах зачинився до весни.

Власникам ресторанів доводиться долати низку труднощів: комендантську годину, тривалі перебої з електропостачанням і водою, стрімке зростання цін на пальне та дефіцит персоналу. До цього додаються й пошкодження майна внаслідок воєнних дій. «Коли повітряні тривоги тривають близько 20 годин на добу, люди не відвідують центр міста, якщо в цьому немає нагальної потреби», – розповіла Борисова.

Схожа ситуація і в інших великих мережах:

Pesto Cafe тимчасово закрила сім із 20 своїх ресторанів у Києві та області. Співвласник мережі Дмитро Погребицький назвав нинішній етап найважчим для ресторанної справи за п’ять років війни.

«Чорноморка» зафіксувала падіння потоку клієнтів приблизно на 20% порівняно з минулим роком. Мережа вже закрила два ресторани у столиці та планує перевезти їх на захід України – зокрема до Луцька, де зросла кількість населення через переїзд людей подалі від лінії фронту.

«Нині мова не про заробіток чи отримання прибутку. Щасливчиком є той, кому вдається вийти в нуль», – пояснив директор із розвитку «Чорноморки» Дмитро Кострубін.

Погіршення безпекової ситуації та інфляція суттєво вдарили по купівельній спроможності українців. За словами Олени Борисової, відвідувачі почали економити й відмовлятися від додаткових замовлень на кшталт десертів чи ще одного напою – середній чек скоротився з трьох позицій до двох. Загальний спад підтверджує й індекс відновлення ділової активності Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), який у жовтні впав до найнижчого рівня за останні три з половиною роки.

Щоб вижити в таких умовах, ресторатори змушені постійно адаптуватися: заклади масово використовують генератори, встановлюють великі резервуари для води, а деякі власники навіть закупили власні водовози на випадок тривалих аварій.

Працівник заправляє пальним електрогенератор на задньому дворі ресторану морепродуктів «Чорноморка». 14 листопада 2026 року фото: Reuters / Валентин Огіренко

Зокрема, у «Чорноморці» розробили спеціальне «аварійне меню», страви з якого можна готувати й подавати без світла та проточної води, а в окремих закладах готові готувати їжу надворі на відкритому вогні. Також мережа переформатовує частину закладів у бюджетніший формат «Море і хінкалі», де середній чек приблизно на 30% нижчий, ніж у класичних ресторанах мережі.

Нагадаємо, ресторанний бізнес в Україні переживає найскладніший період за п'ять років повномасштабної війни. Серед основних проблем галузі – нестача працівників, складнощі з бронюванням персоналу, відключення електроенергії, вимоги щодо укриттів та відсутність системної державної підтримки. Президент Національної ресторанної асоціації України Тарас Ковальчук розкритикував постанову Кабміну №1092 щодо вимог до укриттів. За його словами, частину вимог змінили, однак представники галузі не розуміють, як саме мають виконувати нові правила. Він наголосив, що значна частина ресторанів працює в орендованих приміщеннях, тому не може самостійно облаштовувати там укриття або проводити необхідні будівельні роботи.

Тим часом ресторанний бізнес уже втрачає заклади. Зокрема, 10 листопада стало відомо про закриття всіх 12 ресторанів мережі Salateira в Україні, яка працювала майже 15 років. Серед причин назвали падіння виручки та вимушені простої через повітряні тривоги.