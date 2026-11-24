Попри щоденні виклики, столиця готується до зимових свят: із 5 до 31 грудня у столиці традиційно триватимуть сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

За даними КМДА, цьогоріч планують облаштувати сезонні ярмарки за понад 140 адресами в усіх 10 районах міста.

Організатори – комунальні підприємства, підпорядковані Департаменту: КП «Володимирський ринок», КП «Житній ринок», КП «Світоч» м. Києва.

Адреси ялинкових ярмарків за районами Києва

Голосіївський район:

перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;

вул. Самійла Кішки, 7;

вул. Степана Рудницького, 6-А;

вул. Васильківська, 8;

пров. Руслана Лужевського, 1 (локація 1);

вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу «Теремки-2»);

просп. Академіка Глушкова, 16-16/7;

просп. Академіка Глушкова, 31-А;

вул. Метрологічна, 19;

вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торговельного майданчика «Феофаніївський»);

вул. Феодосійська;

просп. Науки, 8;

Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ «Республіка»);

вул. Антоновича, 176 (ТРЦ «Ocean Plaza»).

Дарницький район:

вул. Архітектора Вербицького, 16;

вул. Братства тарасівців, 9;

вул. Єлизавети Чавдар, 1;

вул. Єлизавети Чавдар, 13;

вул. Здолбунівська, 2;

вул. Здолбунівська, 17;

вул. Михайла Драгоманова, 14;

вул. Олени Пчілки, 2;

перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької);

вул. Срібнокільська, 13;

вул. Ялтинська, 5-Б;

перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;

вул. Олександра Мишуги, 1;

вул. Олександра Мишуги, 2;

перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;

перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової;

просп. Петра Григоренка, 26;

просп. Петра Григоренка, 32-Б;

просп. Петра Григоренка, 41-43;

Дніпровська набережна, 17-А (біля ТЦ «Новус»);

вул. Зарічна, 1;

Харківське шосе, 160 (біля ТЦ «Варус»);

мкр. Бортничі (перетин вулиць Світлої та Автопаркової).

Деснянський район:

вул. Рональда Рейгана, 4;

вул. Рональда Рейгана, 8;

просп. Червоної Калини, 15;

просп. Червоної Калини, 26;

просп. Червоної Калини, 44;

просп. Червоної Калини, 60/10;

просп. Червоної Калини, 95-97;

вул. Героїв Енергетиків, 2;

вул. Героїв Енергетиків, 2-Б (виїзд із АЗС «WOG»);

вул. Героїв Енергетиків, 4;

вул. Героїв Енергетиків, 5;

вул. Героїв Енергетиків, 6;

вул. Героїв Енергетиків, 11 (біля світлофора);

вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга);

вул. Гетьмана Павла Полуботка, 65 (локація 1);

станція метро «Чернігівська».

Дніпровський район:

бульв. Ігоря Шамо, 2/7;

вул. Андрія Малишка, 4-А;

вул. Івана Миколайчука, 9;

вул. Миропільська, 25;

вул. Райдужна, 4;

просп. Павла Тичини, 7;

просп. Соборності, 2/1;

перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо;

перетин вулиць Ігоря Юхновського та Остафія Дашкевича;

вул. Регенераторна, 4;

перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича.

Оболонський район:

пл. Петропавлівська, 2;

просп. Володимира Івасюка, 27-Б;

просп. Володимира Івасюка, 46;

вул. Ярослава Івашкевича, 6/8-А;

просп. Оболонський, 1-Б;

просп. Оболонський, 52-А;

вул. Полярна, 8-Б;

вул. Героїв Дніпра, 29-В;

вул. Героїв Дніпра, 30;

вул. Героїв Дніпра, 32;

вул. Героїв Дніпра, 41;

вул. Йорданська, 17;

вул. Героїв полку «Азов», 3;

вул. Героїв полку «Азов», 12;

вул. Героїв полку «Азов», 34;

вул. Олександра Архипенка, 6-А;

пл. Оболонська, 6;

просп. Литовський, 2;

просп. Дмитра Павличка, 3/4.

Печерський район:

бульв. Миколи Міхновського, 25;

бульв. Миколи Міхновського, 30/1;

вул. Велика Васильківська, 107;

пл. Лесі Українки, 1;

пл. Лесі Українки, 26;

вул. Шота Руставелі, 16 (у межах території закладу «Мілк бар»).

Подільський район:

вул. Верхній Вал, 16 (локація № 1);

вул. Верхній Вал, 16 (локація № 2);

вул. Верхній Вал, 16 (локація № 3);

перетин вулиць Верхній Вал і Житньоторзької (локація № 4);

вул. Кирилівська, 125 (на місці демонтованих МАФів);

вул. Кирилівська, 129;

вул. Світлицького, 30/20 (локація 1) (РДА);

вул. Світлицького, 30/20 (біля магазину «Єва», локація 2);

вул. Вишгородська, 21/6 (біля супермаркету «Сільпо»);

просп. Європейського Союзу, 12-А (біля супермаркету «АТБ»);

просп. Європейського Союзу, 58 (ТЦ «Орнамент»);

просп. Європейського Союзу, 80;

вул. Межигірська, 56/63-А (біля тенісних кортів);

просп. Свободи, 28;

просп. Василя Порика, 13 (на місці демонтованих МАФів);

перетин вулиць Петропавлівської та Кирилівської, 111 (на місці демонтованих МАФів).

Святошинський район:

бульв. Миколи Руденка, 13;

бульв. Миколи Руденка, 14;

бульв. Миколи Руденка, 15;

вул. Василя Кучера, 5;

вул. Симиренка, 10;

вул. Симиренка, 17;

вул. Зодчих, 46;

вул. Зодчих, 62;

вул. Зодчих, 68/2;

вул. Тулузи, 2/58;

вул. Якуба Коласа, 23;

вул. Ірпінська, 76-80;

вул. Підлісна, 1;

вул. Академіка Булаховського, 30;

вул. Академіка Єфремова, 2;

вул. Академіка Єфремова, 8;

просп. Леся Курбаса, 16-А.

Солом’янський район

вул. Борщагівська, 154-А;

вул. Василя Липківського, 3;

вул. Кадетський Гай, 3;

просп. Повітряних Сил, 18/2;

просп. Повітряних Сил, 21;

вул. Солом’янська, 21;

вул. Солом’янська, 39;

бульв. Чоколівський, 3;

бульв. Чоколівський, 19-21;

бульв. Чоколівський, 24.

Шевченківський район:

вул. Юрія Іллєнка, 1;

вул. Данила Щербаківського, 56;

перетин вулиць Ігоря Турчина та Мрії;

вул. Парково-Сирецька, 10;

вул. Ольжича, 14;

вул. Олени Теліги, 31/1;

вул. Щусєва, 5;

перетин вулиць Олени Теліги та Щусєва;

вул. Дорогожицька, 13/14.

У Департаменті закликають планувати святкові покупки завчасно та дотримуватись правил безпеки. А в разі оголошення повітряної тривоги – прямувати до найближчого укриття.

Нагадаємо, попри те, що до Нового року залишається понад два місяці, українські магазини вже почали активно готуватися до зимових свят. Наприкінці жовтня на полицях торговельних мереж з'явилися новорічні подарунки, шоколадні фігурки, святкові набори цукерок та інші тематичні солодощі. Кореспондент «Главкома» зафіксував новорічний асортимент у магазинах «АТБ», Roshen та «Епіцентр» 26 жовтня 2026 року.



До слова, торік «Главком» дослідив ціни на солодкі подарунки до Дня святого Миколая у столичних супермаркетах. Тоді вартість святкових наборів стартувала від 79 грн за акційні пропозиції та сягала майже 700 грн за дорожчі подарунки. Зокрема, у фірмових магазинах Roshen сувенірний набір «Рукавичка Санти» коштував 195,20 грн, а подарунковий «Мішок Санти» – 695,25 грн.