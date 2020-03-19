Київщина замовила близько пів сотні апаратів штучної вентиляції легенів



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Наразі у лікарнях Київської області є 199 апаратів дихання

У Київській області планується закупівля ще близько 50 апаратів штучної вентиляції легенів. Про це повідомив сьогодні під час брифінгу директор Департаменту охорони здоров’я Київської облдержадміністрації Максим Іонов.

«Станом на сьогодні загальна кількість апаратів штучної вентиляції легень становить у районах Київської області 199 штук. Ці апарати різного класу та різної потужності… Наразі ми розглядаємо процес закупівлі близько 50 апаратів», - сказав він.

Іонов додав, що у разі необхідності будуть перепрофільовані всі лікарні, де є інфекційні відділення та апарати штучної вентиляції легенів.

До кінця тижня більшість районів області отримають експрес-тести на корона вірус.

«Кожен медичний заклад отримає від 50 до 200 тестових систем. Додаткові тестові системи обіцяє забезпечити Міністерство охорони здоров'я по всіх регіонах, в тому числі й Київську область», - сказав Іонов.

Нагадаємо, сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столичних лікарнях є 200 апаратів штучної вентиляції легенів.

«З них 133 в інфекційних відділеннях, базових лікарнях. Ми замовили ще додатково апарати штучної вентиляції легенів. Розраховуємо, що частину апаратів, декілька десятків, ми отримаємо вже наступного тижня», - сказав мер.

Також сьогодні у Київ надійшло 62 тис. медичних захисних масок.

18 березня мер Києва повідомив, що наступного тижня Київ розраховує отримати першу партію медичних масок - понад 100 тисяч штук.

Київський завод «Буревісник», що входить до складу «Укроборонпрому», має намір відновити виробництво апаратів штучної вентиляції легенів.