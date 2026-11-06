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«Туалети ритиме весь Київ»: Бахматов заявив, що столиця не готова до зими

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Туалети ритиме весь Київ»: Бахматов заявив, що столиця не готова до зими
Для мешканців Деснянського району підготували 20 великих пунктів обігріву
фото з відкритих джерел

Бахматов розкритикував підготовку столиці до опалювального сезону

Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов заявив, що лівий берег Києва ризикує взимку залишитися без опалення, води та електроенергії. За його словами, місто не забезпечило альтернативних джерел теплопостачання, а Деснянський район не отримав коштів на підготовку до зими. Про це Бахматов заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини», інформує «Главком».

За словами посадовця, основною проблемою для Троєщини стала зупинка ТЕЦ, яка забезпечувала опалення житлового масиву. Він стверджує, що по об'єкту росіяни били протягом п'яти років, а в січні 2026 року його остаточно вивели з ладу.

Бахматов розкритикував підготовку столиці до опалювального сезону. Зокрема, він нагадав про план підготовки до зими вартістю 37 млрд грн, який, за його словами, затвердив мер Києва Віталій Кличко. Однак Деснянський район не отримав фінансування на альтернативне опалення.

«Походу, все місто зараз буде рити туалети. Тому що води немає, опалення немає, електрики немає, дубля на воду, на електропостачання, на опалення не зроблено», – Бахматов процитував слова одного з депутатів Київради, який також є заступником мера.

Голова району заявив, що Деснянська РДА не отримала коштів на реалізацію плану підготовки, генераторів чи фінансування харчування. За його словами, район самостійно знайшов ресурси для забезпечення генераторами навчальних закладів, дитячих садків та лікарень.

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Бахматов заявив, що завдяки залученій допомозі вдалося отримати близько 200 млн грн на генератори та приблизно 6,5 МВт електричної потужності. Також одну з котелень потужністю 1 МВт підключили до дитячого садка.

Для мешканців району підготували 20 великих пунктів обігріву на базі шкіл. За оцінкою посадовця, ними зможуть скористатися приблизно 30–50 тис. людей.

Посадовець зауважив, що ризик перебоїв із комунальними послугами стосується не лише Троєщини. За його словами, під загрозою опалення перебувають також Дніпровський, Дарницький і Деснянський райони, які залежать від роботи столичних ТЕЦ. Загалом, як стверджує Бахматов, ризик комунальної катастрофи може торкнутися 1,5-2 млн жителів лівого берега Києва.

Посадовець наголосив, що в разі отримання фінансування район ще може встановити мобільні котельні та підключити їх до індивідуальних теплових пунктів. Це дозволило б забезпечувати теплом групи сусідніх будинків.

За словами Бахматова, ще в лютому 2026 року він підготував план підготовки Деснянського району до зими вартістю 6-7 млрд грн і передав його міському керівництву та іншим адресатам. Він також заявив, що регулярно звітував про проблеми району та пропонував необхідні рішення.

Нагадаємо, ускладнення ситуації з електропостачанням спричинене посиленням російських обстрілів: за три доби окупанти завдали 78 ударів по енергооб’єктах. Росія постійно змінює тактику обстрілів та збільшує їхню інтенсивність. У 2022 році було 11 масованих атак на енергосистему, спрямованих переважно на електростанції. А лише за останні три доби – 78 ударів по енергетичній інфраструктурі. Зараз під ударами і електростанції, і об’єкти передачі електроенергії. Українська енергосистема вже п’ятий рік працює в умовах постійних атак, а із такими масштабами та тривалістю руйнувань не стикалася жодна енергосистема світу.

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Теги: Київ відключення світла Максим Бахматов Віталій Кличко опалення фінансування місто харчування зупинка росіяни

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