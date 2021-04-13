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    Через масштабну ДТП перекрито рух трасою Київ – Одеса (фото)

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    Внаслідок зіткнення з вантажівкою серйозно постраждав автомобіль&nbsp;Lada Kalinа - Через масштабну ДТП перекрито рух трасою Київ – Одеса (фото)
    Внаслідок зіткнення з вантажівкою серйозно постраждав автомобіль Lada Kalinа
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    У результаті ДТП вантажівка перекрила одну смугу руху трасою

    Сьогодні, 13 квітня, на 87 км автодороги Київ – Одеса сталась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легкового автомобіля. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    На автодорозі трапилася зіткнення вантажівки Mercedes-Benz та легковика Lada Kalinа. Є травмовані.

    Через ДТП напрямку столиці перекрита одна смуга руху. Патрульні поліцейські займаються регулюванням руху.

    На місці працюють рятувальники, медики та слідчі.

    «Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом», – закликають патрульні.

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    Через масштабну ДТП перекрито рух трасою Київ – Одеса (фото)
    Через масштабну ДТП перекрито рух трасою Київ – Одеса (фото)
    Через масштабну ДТП перекрито рух трасою Київ – Одеса (фото)

    Як повідомлялося, 12 квітня ввечері сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода на бульварі Вацлава Гавела в Києві. Прямо на пішохідному переході зіткнулися автомобіль Renault служби таксі Uber і Mazda.

    Теги: ДТП вантажівки Київщина автомобіль рятувальники поліція
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