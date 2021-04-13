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    Смертельна ДТП під Києвом: водій буса врізався у відбійник (відео)

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    Мікроавтобус&nbsp;вибив бетонний відбійник - Смертельна ДТП під Києвом: водій буса врізався у відбійник (відео)
    Мікроавтобус вибив бетонний відбійник
    Фото: скріншот з відео

    Водій мікроавтобуса загинув на місці ДТП

    Сьогодні, 13 квітня, вранці у селі Митниця на трасі Київ – Одеса сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

    Водій буса не впорався з керуванням, вибив бетонний відбійник і перекинувся на бік, вилетівши на зустрічну смугу. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    За попередніми даними, водій буса заснув за кермом.

    Кермувальник отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці аварії.

    Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці. Рух ускладнено.

    Сьогодні, 13 квітня, на 87 км автодороги Київ – Одеса сталась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легкового автомобіля. Через аварію у напрямку столиці перекрита одна смуга руху.

    12 квітня ввечері сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода на бульварі Вацлава Гавела в Києві. Прямо на пішохідному переході зіткнулися автомобіль Renault служби таксі Uber і Mazda.

    Теги: ДТП водій Київщина автомобіль
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