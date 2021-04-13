Смертельна ДТП під Києвом: водій буса врізався у відбійник (відео)

Водій мікроавтобуса загинув на місці ДТП

Сьогодні, 13 квітня, вранці у селі Митниця на трасі Київ – Одеса сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Водій буса не впорався з керуванням, вибив бетонний відбійник і перекинувся на бік, вилетівши на зустрічну смугу. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

За попередніми даними, водій буса заснув за кермом.

Кермувальник отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці аварії.

Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці. Рух ускладнено.

Сьогодні, 13 квітня, на 87 км автодороги Київ – Одеса сталась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легкового автомобіля. Через аварію у напрямку столиці перекрита одна смуга руху.

12 квітня ввечері сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода на бульварі Вацлава Гавела в Києві. Прямо на пішохідному переході зіткнулися автомобіль Renault служби таксі Uber і Mazda.