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    «Червоний – це моє». Як чиновниця ганяє на шаленій швидкості по Києву та хизується порушенням ПДР (відео)

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    Вікторія Саріджа порушує ПДР і пишається цим&nbsp; - «Червоний – це моє». Як чиновниця ганяє на шаленій швидкості по Києву та хизується порушенням ПДР (відео)
    Вікторія Саріджа порушує ПДР і пишається цим 
    Фото із соціальних мереж

    Коли машина на швидкості 70 км/год промчала на «червоне», Саріджа похвалилась цим у соцмережах

    По дорогах Києва з перевищенням швидкості, проїжджаючи на червоне світло світлофора, ганяла чиновниця Вікторія Саріджа. При цьому, вона хизувалася своїм правопорушенням, знімаючи за кермом відео. Ролик набув неабиякого резонансу після того, як виявилося, що Вікторія – працівниця Київської обласної ради.

    Акаунт дівчини в Instagram приватний, але на Facebook-сторінці «Київ Оперативний» все ж показали відео з порушенням Вікторією правил дорожнього руху на столичних дорогах.

    На кадрах видно, як Вікторія знімає на відео для сторіз свою поїздку на авто по нічному Києву. При цьому (і це теж видно) перевищує допустиму швидкість і не зупиняється на червоному світлофорі.

    Коли машина на швидкості 70 км/год промчала на «червоне», дівчина додала до відео напис: «Червоний – це моє».

    «Нормальна мала: знімає сторіз, їде з перевищенням швидкості, проїжджає на червоне. До речі, декларація Саріджи Вікторії є в НАЗК. Нормальний чиновник за свої гроші», – йдеться у коментарі до відео.

    Відомо, що до Києва Вікторія Саріджа переїхала з Донецька. Зараз вона працює помічником першого заступника голови ради патронатної служби виконавчого апарату Київської обласної ради.

    У своїх соціальних мережах вихваляється відпочинком на дорогих курортах та із салону елітного авто.

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    «Червоний – це моє». Як чиновниця ганяє на шаленій швидкості по Києву та хизується порушенням ПДР (відео)
    «Червоний – це моє». Як чиновниця ганяє на шаленій швидкості по Києву та хизується порушенням ПДР (відео)
    «Червоний – це моє». Як чиновниця ганяє на шаленій швидкості по Києву та хизується порушенням ПДР (відео)
    «Червоний – це моє». Як чиновниця ганяє на шаленій швидкості по Києву та хизується порушенням ПДР (відео)
    «Червоний – це моє». Як чиновниця ганяє на шаленій швидкості по Києву та хизується порушенням ПДР (відео)

    При цьому, у декларації за 2019 рік Вікторія не вказала ні рухомого, ні нерухомого майна у власності.

    Єдиний дохід – майже 23 тис. грн стипендії, яку вона отримала під час навчання у Київському національному торгово-економічному університеті.

    Теги: державна служба Київ Київщина чиновник ПДР автомобіль Instagram
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