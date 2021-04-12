У Києві водійка авто «з переляку» знесла огорожу й дерево (відео)

На водійку патрульні склади протокол за порушення правил дорожнього руху

Нещодавно столичні патрульні отримали виклик на вулицю Вишгородську. Там сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Audi.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Водійка автомобіля Audi не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на металеву огорожу та дерево.

Поліцейським кермувальниця пояснила, що почула звуковий сигнал та розгубилася.

На водійку патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

Нагадаємо, 11 квітня на Гаванському мосту в Києві невдале буксирування мотоцикла ледь не призвело до непоправної трагедії: мотоцикліст потрапив під автомобіль.