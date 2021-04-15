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    В Україні штрафи з автомобілістів стягуватимуть через банки

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    Поліція добралася до банківських рахунків автомобілістів - В Україні штрафи з автомобілістів стягуватимуть через банки

    Поліція добралася до банківських рахунків автомобілістів

    Фото з відкритих джерел

    Штрафи за порушення правил дорожнього руху автоматично списуватимуть з банківських рахунків

    Проігнорувати штраф за порушення правил дорожнього руху стає дедалі складніше. Влада придумали черговий спосіб, як отримати з автомобілістів гроші за недотримання ПДР. Гроші автоматично списуватимуться з банківського рахунку.

    Нацбанк зобов'язав комерційні банки надавати цю інформацію Державній виконавчій службі, приватним виконавцям і іншим державним органам. Відтепер на вимогу держорганів і виконавців банки мають відкривати:

    • дані про рахунки клієнтів, які мають борги;
    • номери рахунків;
    • інформацію про наявні кошти.

    До нової системи вже приєдналися сім банків:

    • Приватбанк;
    • Монобанк;
    • «ПроКредит банк»;
    • Таскомбанк;
    • «Банк Восток»;
    • Індустріалбанк;
    • «Оксі Банк».

    Ще 44 установи опрацьовують систему в тестовому режимі. Проте очікується, що невдовзі до неї будуть приєднані всі банки.

    Зауважимо, що в Україні арештовують і поточні банківські рахунки, на які зараховуються заробітна плата, стипендія, пенсія, соціальна допомога та інші соціальні виплати.

    Нагадаємо, що в березні 2021 року почали діяти нові штрафи за порушення ПДР. «Главком.Техно» склав ТОП-5 порушень, які обійдуться найдорожче.

    Джерело: 24 канал

    Теги: банк гроші штраф ПДР
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