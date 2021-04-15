В Україні штрафи з автомобілістів стягуватимуть через банки
Поліція добралася до банківських рахунків автомобілістів
Штрафи за порушення правил дорожнього руху автоматично списуватимуть з банківських рахунків
Проігнорувати штраф за порушення правил дорожнього руху стає дедалі складніше. Влада придумали черговий спосіб, як отримати з автомобілістів гроші за недотримання ПДР. Гроші автоматично списуватимуться з банківського рахунку.
Нацбанк зобов'язав комерційні банки надавати цю інформацію Державній виконавчій службі, приватним виконавцям і іншим державним органам. Відтепер на вимогу держорганів і виконавців банки мають відкривати:
- дані про рахунки клієнтів, які мають борги;
- номери рахунків;
- інформацію про наявні кошти.
До нової системи вже приєдналися сім банків:
- Приватбанк;
- Монобанк;
- «ПроКредит банк»;
- Таскомбанк;
- «Банк Восток»;
- Індустріалбанк;
- «Оксі Банк».
Ще 44 установи опрацьовують систему в тестовому режимі. Проте очікується, що невдовзі до неї будуть приєднані всі банки.
Зауважимо, що в Україні арештовують і поточні банківські рахунки, на які зараховуються заробітна плата, стипендія, пенсія, соціальна допомога та інші соціальні виплати.
Нагадаємо, що в березні 2021 року почали діяти нові штрафи за порушення ПДР. «Главком.Техно» склав ТОП-5 порушень, які обійдуться найдорожче.
Джерело: 24 канал