В Україні штрафи з автомобілістів стягуватимуть через банки

Штрафи за порушення правил дорожнього руху автоматично списуватимуть з банківських рахунків

Проігнорувати штраф за порушення правил дорожнього руху стає дедалі складніше. Влада придумали черговий спосіб, як отримати з автомобілістів гроші за недотримання ПДР. Гроші автоматично списуватимуться з банківського рахунку.

Нацбанк зобов'язав комерційні банки надавати цю інформацію Державній виконавчій службі, приватним виконавцям і іншим державним органам. Відтепер на вимогу держорганів і виконавців банки мають відкривати:

дані про рахунки клієнтів, які мають борги;

номери рахунків;

інформацію про наявні кошти.

До нової системи вже приєдналися сім банків:

Приватбанк;

Монобанк;

«ПроКредит банк»;

Таскомбанк;

«Банк Восток»;

Індустріалбанк;

«Оксі Банк».

Ще 44 установи опрацьовують систему в тестовому режимі. Проте очікується, що невдовзі до неї будуть приєднані всі банки.

Зауважимо, що в Україні арештовують і поточні банківські рахунки, на які зараховуються заробітна плата, стипендія, пенсія, соціальна допомога та інші соціальні виплати.

Нагадаємо, що в березні 2021 року почали діяти нові штрафи за порушення ПДР. «Главком.Техно» склав ТОП-5 порушень, які обійдуться найдорожче.

Джерело: 24 канал