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Росія готує масовану атаку на День Незалежності? Розвідка зробила заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія готує масовану атаку на День Незалежності? Розвідка зробила заяву
Росія знову може вдатись до чергового акту ракетного тероризму
фото ілюстративне

Розвідці не виключає, що атака РФ, «присвячена» Дню Незалежності, може тривати кілька днів у кілька хвиль

На День Незалежності України – 24 серпня 2023 року – Росія може вдатись до чергового акту ракетного тероризму. Проте, це може трапитись на день раніше, або на день пізніше. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, передає Obozrevatel.

«Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців. У цій ситуації рекомендації залишаються ті самі, які діють весь час повномасштабної війни: чуєш тривогу – йди до укриття. Але мушу сказати також, що День Незалежності України – це наше найголовніше державне свято. За неї боролись дуже багато поколінь українців, і ця боротьба триває сьогодні. Це мотивація для усіх Сил безпеки та оборони нашої держави продовжувати свою завзяту та креативну роботу», – прокоментував він.

Також у розвідці не виключають, що атака може тривати кілька днів у кілька хвиль.

«Не в українських містах, а на Росії мають тривожитись перед Днем нашої Незалежності, як, власне, в будь-який інший день, бо доки окупанти перебувають на нашій землі, спокійного життя Московія не побачить і не відчує», – додав Скібіцький.

Нагадаємо, триває 537-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти війна обстріл День Незалежності

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