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    Чи законні платні пляжі у Києві? Роз’яснює КП «Плесо»

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    Чи законні платні пляжі у Києві? Роз’яснює КП «Плесо»

    Платні пляжі у Києві – незаконні

    Комунальне підприємство «Плесо» роз’яснило, що стягувати гроші з киян за користування пляжами є протизаконним. Відповідну заяву підприємство опублікувало у себе на сайті, реагуючи на відповідні запитання, що у чималій кількості надходять до КП.

    Там пояснили, що відповідно до чинного законодавства України стягувати плату за вхід до пляжу – протизаконно. Водним кодексом України (далі – ВКУ) визначено два види водокористування: загальне та спеціальне.

    Відповідно до статті 47 ВКУ, загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об’єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних об’єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів.

    Купання на пляжах є реалізацією громадянами права загального користування і не може бути платним. Обмеження (заборона) загального користування допускається локально лише з метою охорони життя і здоров’я громадян, охорони навколишнього природного середовища та з інших передбачених законодавством підстав і проводиться у затвердженому законодавством порядку, йдеться у роз’ясненні.

    Повноваження встановлювати такі заборони мають лише органи влади та місцевого самоврядування, перелік яких визначено законодавством.

    Спеціальне водокористування — це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, додали у КП «Плесо».

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