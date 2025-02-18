Чи закриватимуть київські школи на карантин: відповідь КМДА

Захворюваність на грип серед дітей у Києві зросла, однак серед школярів – знизилась

За даними Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, рівень захворюваності у столиці зараз – у 1,5 раза нижчий за епідпоріг

КМДА не закриватиме київські школи через грип та ГРВІ, а в разі перевищення епідпорогу керівники освітніх самостійно ухвалюватимуть рішення про запровадження карантину. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, очільники столичних шкіл самі вирішуватимуть, чи треба перевести учнів на дистанційне навчання або призупинити освітній процес в окремих класах.

«Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за його освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність. Саме він приймає рішення щодо карантину, враховуючи епідемічну ситуацію в колективі», – каже Валентин Мондриївський.

Він звернувся до батьків та попросив їх не відправляти дітей у школу або в дитячий садок, якщо у них є ознаки захворювання. Натомість слід одразу звернутись до лікаря.

За даними Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, рівень захворюваності у столиці зараз – у 1,5 раза нижчий за епідпоріг. Захворюваність серед дітей зросла на 2,3% – із 9 468 до 9 688 випадків. Однак серед школярів вона знизилась на 14,4% – 4 955 випадків за останній тиждень.

Нагпадаємо, у Київській області через зростання рівня захворюваності на ГРВІ та грип 45 шкіл перейшли на дистанційне навчання. Найбільше випадків зафіксовано у Ставищенській, Дмитрівській, Калинівській, Томашівській, Гребінківській та Сквирській громадах. Попри це, епідемічний поріг у Київській області поки не перевищено.