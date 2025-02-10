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КМДА відсторонить Білоуса від посади директора – художнього керівника Молодого театру

Ірина Міллер
glavcom.ua
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КМДА відсторонить Білоуса від посади директора – художнього керівника Молодого театру
Режисера Андрія Білоуса буде відсторонено від посади директора — художнього керівника Молодого театру на час розслідування
фото з відкритих джерел

Старостенко: Жодні прояви харасменту, дискримінації чи принизливого ставлення в закладах культури неприпустимі

Директора та художнього керівника Київського національного академічного Молодого театру Андрія Білоуса відсторонять від виконання посадових обов’язків. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

«Мета цього кроку – забезпечити об’єктивний та неупереджений розгляд обставин справи щодо неетичної поведінки, зберегти стабільну роботу театру та створити умови для відкритого діалогу між усіма сторонами конфлікту. Це рішення дозволить провести всебічний аналіз ситуації та ухвалити подальші управлінські рішення, що відповідатимуть інтересам усього колективу й глядачів», – зазначила Ганна Старостенко.

За її словами, сьогодні, 10 лютого, у приміщенні Київської міської державної адміністрації відбулася зустріч з ініціативною групою. На заході обговорили подальші кроки, що будуть реалізовані спільно з керівництвом Департаменту культури КМДА.

«Міська влада займає принципову позицію: жодні прояви харасменту, дискримінації чи принизливого ставлення в закладах культури неприпустимі. Культура – це не лише простір для творчості, а й потужний засіб реабілітації та зцілення, який має надихати, підтримувати й об’єднувати. Вона точно не повинна завдавати людям психологічних чи фізичних травм», – наголосила заступниця голови КМДА.

Вона додала, що для всебічного аналізу ситуації в театрі створять відповідну комісію, яка за потреби вживатиме належних заходів реагування. Відповідне доручення Ганна Старостенко дала директору Департаменту культури КМДА 7 лютого.

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, біля Молодого театру відбулася акція з вимогою відсторонити художнього керівника закладу Андрія Білоуса, який звинувачується у сексуальних домаганнях. Студенти та активісти вийшли під стіни Молодого театру із закликами до влади Києва відсторонити Андрія Білоуса від посади через звинувачення у сексуальних домаганнях. 

Раніше повідомлялося, що викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Відповідне відео з'явилося на каналі в YouTube під назвою «Ґвалтівник Білоуса».

Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції. Youtube-канал, на якому обіцяють «повномасштабне оприлюднення доказів» домагань з боку Білоуса, створили ще в листопаді 2020 року. 

Згодом Андрій Білоус вперше відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію. Колишні студентки та акторки, які працювали з Білоусом, також планують подати заяву в поліцію. 

Також стало відомо, що викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера «Молодого театру» Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам.

Директор департаменту культури КМДА Сергій Анжияк заявив, що наразі немає підстав для відсторонення художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, від роботи.

Теги: Андрій Білоус КМДА театр скандал

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