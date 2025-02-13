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На Київщині зросла кількість хворих на ГРВІ, понад 40 шкіл пішли на дистанційне навчання

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Київщині зросла кількість хворих на ГРВІ, понад 40 шкіл пішли на дистанційне навчання
Протягом останнього тижня серед учасників освітнього процесу відмічається зростання показників захворюваності на грип та ГРВІ
фото: НУШ

Станом на 13 лютого епідемічний поріг у Київській області не перевищено

У Київській області через зростання рівня захворюваності на ГРВІ та грип 45 шкіл перейшли на дистанційне навчання. Найбільше випадків зафіксовано у Ставищенській, Дмитрівській, Калинівській, Томашівській, Гребінківській та Сквирській громадах. Попри це, епідемічний поріг у Київській області поки не перевищено. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

«Протягом останнього тижня серед учасників освітнього процесу відмічається зростання показників захворюваності на ГРВІ, грип та інші респіраторні захворювання», – зазначили в КОВА.

Повідомляється, що станом на 13 лютого в дитячих садках хворіють 7 589 вихованців, у школах – 33 836 учнів. Найбільше випадків зафіксовано у Ставищенській, Дмитрівській, Калинівській (Фастівський район), Томашівській, Гребінківській та Сквирській громадах.

«На дистанційну форму навчання переведено 45 шкіл, 383 окремих класи, чотири дитячі садки, чотири окремі групи», – наголосили у КОВА.

За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України, епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ в регіоні поки не перевищено. Водночас, у порівнянні з попереднім тижнем, кількість хворих в області зросла на 9,6 %.

Нагадаємо, у п’яти областях через зростання захворюваності на ГРВІ зафіксовано перевищення епідпорогу: Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій. У цих регіонах чи окремих населених пунктах можуть застосовувати посилені протиепідемічні заходи, так званий «локальний карантин». Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

До слова, дослідження вчених Університету Вашингтону показало, що під час пандемії Covid-19 карантинні заходи призвели до прискореного дозрівання мозку у підлітків. Про це повідомляє PNAS. Прикметно, що у дівчат це було більш вираженим, ніж у хлопців. Ці дані свідчать про більшу вразливість жіночого мозку, порівняно з чоловічим, до змін способу життя, спричинених карантинними обмеженнями під час пандемії. Крім того, вони також вказують на потенційний механізм змін у психічному здоров’ї підлітків та інших поведінкових реакціях, пов’язаних з ізоляцією, йдеться у дослідженні. Прискорене дозрівання мозку збільшує ризик нервово-психічних розладів, тому важливо продовжувати підтримку та моніторинг підлітків, які пережили пандемію.

Теги: навчання грип карантин

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