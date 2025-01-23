На Вінниччині підліток жорстоко побив шестикласника: реакція поліції

Підліток зафільмував на відео, як б'є школяра

У Хмільницькому районі 13-річний підліток побив шестикласника, знявши це на відео. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

22 січня в поліцію звернулась мати 12-річного хлопчика. Жінка повідомила, що в одній із соцмереж побачила відео, на якому біля місцевого магазину учень восьмого класу завдає тілесних ушкоджень її сину, учню шостого класу цього ж ліцею.

«Одразу після звернення заявниці поліцейські провели необхідні першочергові слідчі дії та встановили, що подія сталась ще 6 січня. 13-річний місцевий житель змусив однокласника потерпілого знімати інцидент на його телефон. Правоохоронці детально вивчили відео, опитали учасників та їхніх батьків, свідків та разом із соціальними службами здійснюють превентивну роботу з родинами та у навчальному закладі», – зауважує Нацполіція.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство). Остаточна правова кваліфікація події буде надана після проведення всіх слідчих дій.

«Водночас закликаємо батьків: пильнувати поведінку дітей; наголошувати на важливості дотримання правових та моральних норм, а також неприпустимості насильства, адже конфлікти чи непорозуміння варто вирішувати мирним шляхом», – наголосили поліцейські.

Нагадаємо, у Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчинку. Серед зловмисників однолітки дитини, а також хлопці 15-ти та 16-ти років. Виявивши у соціальних мережах інформацію про побиття неповнолітньої дівчинки в Білій Церкві, Офіс Омбудсмана відреагував на інцидент і порушення прав людини.