Кім Чен Ин зробив заяву щодо війни Росії проти України

КНДР і надалі підтримуватиме Росію у війні проти України

Глава КНДР висловив свою повну підтримку Росії у її війні проти України

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин оголосив, що його країна й надалі підтримуватиме Росію у війні проти України. Таку заяву він зробив навіть після оголошень про високі втрати серед солдатів КНДР, яких залучили до боїв у Курській області РФ. Про це він заявив з нагоди Дня заснування Корейської народної армії, пише KCNA.

«Наша армія та народ незмінно підтримуватимуть і заохочуватимуть справедливу справу російської армії та народу щодо захисту свого суверенітету, безпеки та територіальної цілісності відповідно до духу договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та Росією», – цитує KCNA Кім Чен Ина.

Окрім того, він заявив, що навчання з моделювання ядерної війни, які організовують США, Японія та Південна Корея, та військова співпраця трьох країн «спричиняє військовий дисбаланс», а також створює «серйозний виклик» для безпеки Північної Кореї.

«КНДР не хоче непотрібної напруги в регіональній ситуації, але вживатиме постійних контрзаходів для забезпечення регіонального військового балансу», – заявив північнокорейський диктатор.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір відновити відносини з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром може зустрітися з главою України Володимиром Зеленським. Переговори, ймовірно, відбудуться у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для нього важливо зустрітися з президентом США Дональдом Трампом перед тим, як Трамп буде мати зустріч з російським диктатором Путіним. Проте за його словами, спершу союзники мають розмовляти та домовлятись про можливі варіанти завершення війни в Україні, а вже після цього, треба говорити з країною-агресоркою.

Глава української держави також зазначив, що головною темою під час зустрічі з Трампом буде обговорення гарантій безпеки для України.