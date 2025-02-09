Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кім Чен Ин зробив заяву щодо війни Росії проти України

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кім Чен Ин зробив заяву щодо війни Росії проти України
КНДР і надалі підтримуватиме Росію у війні проти України
фото з відкритих джерел

Глава КНДР висловив свою повну підтримку Росії у її війні проти України

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин оголосив, що його країна й надалі підтримуватиме Росію у війні проти України. Таку заяву він зробив навіть після оголошень про високі втрати серед солдатів КНДР, яких залучили до боїв у Курській області РФ. Про це він заявив з нагоди Дня заснування Корейської народної армії, пише KCNA.  

«Наша армія та народ незмінно підтримуватимуть і заохочуватимуть справедливу справу російської армії та народу щодо захисту свого суверенітету, безпеки та територіальної цілісності відповідно до духу договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та Росією», – цитує KCNA Кім Чен Ина.

Окрім того, він заявив, що навчання з моделювання ядерної війни, які організовують США, Японія та Південна Корея, та військова співпраця трьох країн «спричиняє військовий дисбаланс», а також створює «серйозний виклик» для безпеки Північної Кореї.

«КНДР не хоче непотрібної напруги в регіональній ситуації, але вживатиме постійних контрзаходів для забезпечення регіонального військового балансу», – заявив північнокорейський диктатор.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір відновити відносини з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. 

Також президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром може зустрітися з главою України Володимиром Зеленським. Переговори, ймовірно, відбудуться у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для нього важливо зустрітися з президентом США Дональдом Трампом перед тим, як Трамп буде мати зустріч з російським диктатором Путіним. Проте за його словами, спершу союзники мають розмовляти та домовлятись про можливі варіанти завершення війни в Україні, а вже після цього, треба говорити з країною-агресоркою.

Глава української держави також зазначив, що головною темою під час зустрічі з Трампом буде обговорення гарантій безпеки для України.

Читайте також:

Теги: переговори Японія армія Дональд Трамп Володимир Зеленський навчання президент диктатор втрати Південна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Архієпископ Елпідофор на з'їзді республіканців у США у липні 2024 року
Трамп і Московська церква. Чому рано радіють захисники УПЦ МП
22 сiчня, 13:10
Туск заявив про «прорив» в історичних питаннях між Польщею та Україною
Криза у міждержавних відносинах між Україною та Польщею вирішена
16 сiчня, 12:30
Професор Львівського католицького університету та історик Ярослав Грицак
Ярослав Грицак: Перемир’я можливе, мир – ні. Наша війна триватиме десятиліття Інтерв'ю
10 сiчня, 12:25
Артіс Пабрікс: Латвія уважно переймає досвід України, готуючись до ймовірної атаки РФ
«Призову підлягають усі юнаки віком від 18 до 26». Ексміністр оборони Латвії про підготовку до війни Інтерв’ю
4 лютого, 15:25
Кірбі наголосив, що сьогоднішнє рішення США запровадити санкції проти нафтосервісних компаній Росії не пов'язане з підготовкою до можливих переговорів
Речник Білого дому заявив, що Україна і Росія наразі не готові до переговорів
10 сiчня, 20:58
Кондратевич: Війська країн-членів НАТО не брали участі в таких масштабних бойових діях, які зараз у нас є, у них об’єктивно немає великого досвіду
Герой України оцінив підготовку військових у країнах-членах НАТО
14 сiчня, 20:46
Виплати курсантам збільшаться до понад 20 тис. грн
З березня військовим курсантам буде підвищено виплати – Зеленський
29 сiчня, 22:31
Гарна, любляча родина, яка все життя прожила разом, кажуть друзі
Стало відомо про ще одну родину, яка загинула внаслідок ракетного удару по будинку в Полтаві
3 лютого, 01:20
Президент Польщі висловив думку, що завершення війни в Україні може призвести до зростання міжнародної злочинності
МЗС України відповіло Дуді на слова про зростання злочинності після війни
3 лютого, 21:48

Політика

Кім Чен Ин зробив заяву щодо війни Росії проти України
Кім Чен Ин зробив заяву щодо війни Росії проти України
Трамп закрив доступ до секретної інформації двом соратникам Байдена
Трамп закрив доступ до секретної інформації двом соратникам Байдена
Президент США хоче укласти угоду із Зеленським на $500 млн в обмін на гарантії безпеки
Президент США хоче укласти угоду із Зеленським на $500 млн в обмін на гарантії безпеки
Трамп зізнався, що говорив з Путіним щодо завершення війни та зробив несподівану заяву
Трамп зізнався, що говорив з Путіним щодо завершення війни та зробив несподівану заяву
Росія назавжди залишиться загрозою для Європи та України – естонський міністр
Росія назавжди залишиться загрозою для Європи та України – естонський міністр
Ізраїль знищить угрупування ХАМАС – Нетаньягу
Ізраїль знищить угрупування ХАМАС – Нетаньягу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 лютого 2025
25K
Лубінець показав російських полонених перед обміном: що вони говорять
23K
Time на обкладинці «посадив» Маска за президентський стіл. Трамп відреагував
18K
На Курщині десантники взяли в полон українця з окупованого селища на Запоріжжі
12K
«Євробачення-2025»: відео виступів всіх фіналістів Нацвідбору

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:12
9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7 лютого, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
6 лютого, 11:17

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua