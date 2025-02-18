Втретє за тиждень правоохоронці прийшли з обшуками у «Київміськсвітло»

Попередні обшуки у приміщеннях «Київміськсвітла» проводили слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві 13 і 14 лютого

Сьогодні, 18 лютого, у приміщенні КП «Київміськсвітло» слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві спільно з працівниками ГУ Служби безпеки України проводять обшуки. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Обшуки здійснюються на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження у справі 2021 року щодо постачання електроенергії», – йдеться у повідомленні.

У КМДА наголосили, що працівники КП «Київміськсвітло» надають усі наявні запитувані документи й продовжують сприяти правоохоронним органам. Зі свого боку, розраховують на об’єктивне й неупереджене слідство.

Варто нагадати, що це вже третій обшук за тиждень у комунальному підприємстві. Попередні обшуки у приміщеннях «Київміськсвітла» проводили слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві 13 і 14 лютого.

Нагадаємо, НАБУ і САП провели масштабну операцію «Чисте місто». Внаслідок чого викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з ексдепутатом Київської міської ради. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України. Зазначається, що затримано сім учасників злочинної організації. За даними слідства, учасники злочинної організації знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі подавали до міськради заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.

До слова, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва про підозру у службовій недбалості повідомили керівнику одного з управлінь ПрАТ НАК «Надра України». Як повідомили в Київській міській прокуратурі, було встановлено, що товариство отримало у власність дві будівлі у центрі Києва – на вул. Золотоворітській та Володимирській та оформило право користування земельною ділянкою, на якій вони розташовані.