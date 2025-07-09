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Чи запровадять у Києві ізраїльську систему оповіщення? Відповідь голови КМВА

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Чи запровадять у Києві ізраїльську систему оповіщення? Відповідь голови КМВА
За словами голови КМВА, військові вважають ізраїльську систему оповіщення технічно недоцільною для міста
фото з відкритих джерел

Ізраїльська система оповіщення про загрози може прогнозувати й сповіщати, куди націлені ворожі ракети або безпілотники

Ізраїльську локалізовану систему оповіщення про загрози у Києві не запроваджуватимуть. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко в інтерв'ю, інформує «Главком»

За словами голови КМВА, військові вважають таку систему оповіщення технічно недоцільною для міста. «Через щільність забудови й специфіку загроз, зокрема «шахедів», немає змоги оперативно й точно розрізняти загрозу по районах», – пояснив очільник КМВА.  

Ізраїльська система оповіщення про загрози може прогнозувати й сповіщати, куди націлені ворожі ракети або безпілотники. Тобто, про тривогу в Києві могли б сповіщати за районами.

Нагадаємо, у минулому році у Дарницькому районі столиці завершено масштабний проєкт з встановлення сучасної цифрової системи оповіщення. Нова система оповіщення має низку переваг, які роблять її незамінною у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. Завдяки впровадженню нової системи оповіщення, кияни будуть своєчасно поінформовані про будь-які загрози, що виникають у місті. Це дозволить їм вжити необхідних заходів для захисту себе та своїх близьких.

Також на Київщині планувалося модернізувати систему централізованого оповіщення в рамках внесених змін до Обласної комплексної програми забезпечення безпеки населення і території Київської області від надзвичайних ситуацій на 2024-2027 роки. Чинна система оповіщення створена в 70-80-х роках минулого століття за командно-сигнальним принципом в умовах глобального воєнного протистояння та орієнтована на доведення сигналів оповіщання лише в особливий період.

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Теги: військові населення Тимур Ткаченко Київ обстріл

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