У Києві п'яна дівчина викрала іномарку, бо захотіла «подивитися на ялинку»: фото

За допомогою камер «Безпечне місто» поліцейським вдалось розшукати автомобіль

У Києві дівчина напідпитку викрала автомобіль знайомого. Коли викрадачку упіймали копи, то свій вчинок вона пояснила тим, що їй дуже закортіло покататись і подивитися на ялинку на Подолі.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

«Сьогодні близько 02:00 на лінію «102» надійшов виклик щодо заволодіння транспортним засобом. Заявник повідомив, що виявив відсутність свого автомобіля Skoda на стоянці біля супермаркету. В автомобілі він залишив ключі, які були у замку запалювання, та дівчину, з якою познайомився напередодні через мережу Інтернет», – йдеться у повідомленні.

Після виявлення відсутності автомобіля чоловік намагався зателефонувати до знайомої, проте на дзвінки вона не відповідала, тоді він звернувся до поліції. Поліцейським вдалося розшукати автомобіль.

«Під час спілкування з водійкою інспектори виявили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотест показав 0,24 проміле. Крім того, жінка не мала водійського посвідчення. Кермувальниця пояснила, що, очікуючи в автомобілі свого знайомого, який пішов у магазин, їй раптом захотілось покататися та подивитись на новорічну ялинку. Прихопивши з собою товариша, щоб не було сумно, вона вирушила туди», – зазначають правоохоронці.

Заявник відмовився від написання заяви на знайому та забрав своє авто.

Інспектори склали на жінку адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом) КУпАП.