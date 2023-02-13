Паливні санкції Росії, кадрові зміни в Міноборони. Головне за 13 лютого

У Міноборони відреагували на скандал навколо ціни патронів для армії

Двох заступників міністра оборони Олексія Резнікова планують відправити у відставку

Десятий пакет санкцій проти РФ, як паливні обмеження вплинуть на економіку країни-бензоколонки, чому Резніков не закупив «дешеві патрони», літаки для України від НАТО, корупція в управлінні освіти Рівного. Ці та інші події 13 лютого ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Десятий пакет санкцій проти РФ: стало відомо, коли ЄС може ухвалити рішення

Європейський Союз може ухвалити десятий пакет санкцій проти Росії вже наступного тижня. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter .Посли ЄС мають обговорити нові обмеження для Росії 15 лютого.

Цугцванг для Росії. Як паливні обмеження вплинуть на економіку країни-бензоколонки

Через вісім місяців після ухвалення Радою Європейського союзу шостого пакету антиросійських санкцій (ембарго на нафту і нафтопродукти), проти РФ почали діяти паливні обмеження. На відміну від нафтових, вони вдарять по економіці країни-агресорки набагато сильніше. Росії доведеться або зупиняти свої нафтопереробні заводи, або продавати своє паливо набагато нижче за собівартість.

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Чому Резніков не закупив «дешеві патрони»? Главком отримав офіційне роз‘яснення і контракти

Мережу заполонили однакові дописи про те, що ніби Міністерство оборони України переплатило за купівлю патронів калібру 7,62 мм. У повідомленнях йшлося, що ніби виробники з Чеської Республіки пропонували більш вигідну ціну, а саме $0,07 за вказаний калібр. Найнижча пропозиція на патрони калібру 7,62 мм була надана ізраїльською компанією за $0,18 за одиницю.

На запит Главкома Міністерство оборони надало пояснення, які наразі укладені контракти на поставку патронів калібру 7,62 мм. Також міністерство пояснило, чому ціна за одиницю даного калібру не може становити $0,07.

Кадрові призначення в Міноборони

Віталій Дейнега, засновник благодійного фонду «Повернись живим», підтвердив своє можливе призначення заступником міністра оборони з питань цифрової трансформації.

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Главком повідомляв, що завтра уряд звільнить двох заступників Резнікова. Ще одним заступником міністра може стати експосол України в Канаді та екснардеп Андрій Шевченко.

Чи може НАТО надати Україні літаки: роз’яснення Столтенберга

Створення безпольотної зони в Україні та надсилання літаків НАТО, щоб забезпечити її означає пряму участь Альянсу у війні, тоді як зараз обговорюється передача країнами-членами літаків українцям, щоб вони могли ними користуватися. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції напередодні чергового «Рамштайну».

П’ять уроків Стівена Волта, які ведуть до Судного Дня

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Макарони по 109 грн за кг: очільник управління освіти Рівного відсторонений від посади

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Нагадаємо, триває 355-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека завдання ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України.