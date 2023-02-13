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Паливні санкції Росії, кадрові зміни в Міноборони. Головне за 13 лютого

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Паливні санкції Росії, кадрові зміни в Міноборони. Головне за 13 лютого
У Міноборони відреагували на скандал навколо ціни патронів для армії
фото: https://hromadske.ua/

Двох заступників міністра оборони Олексія Резнікова планують відправити у відставку

Десятий пакет санкцій проти РФ, як паливні обмеження вплинуть на економіку країни-бензоколонки, чому Резніков не закупив «дешеві патрони», літаки для  України від НАТО, корупція в управлінні освіти Рівного.  Ці та інші події 13 лютого ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Десятий пакет санкцій проти РФ: стало відомо, коли ЄС може ухвалити рішення

Європейський Союз може ухвалити десятий пакет санкцій проти Росії вже наступного тижня. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter .Посли ЄС мають обговорити нові обмеження для Росії 15 лютого.

Цугцванг для Росії. Як паливні обмеження вплинуть на економіку країни-бензоколонки

Через вісім місяців після ухвалення Радою Європейського союзу шостого пакету антиросійських санкцій (ембарго на нафту і нафтопродукти), проти РФ почали діяти паливні обмеження. На відміну від нафтових, вони вдарять по економіці країни-агресорки набагато сильніше. Росії доведеться або зупиняти свої нафтопереробні заводи, або продавати своє паливо набагато нижче за собівартість.

Чому Резніков не закупив «дешеві патрони»? Главком отримав офіційне роз‘яснення і контракти

Мережу заполонили однакові дописи про те, що ніби Міністерство оборони України переплатило за купівлю патронів калібру 7,62 мм. У повідомленнях йшлося, що ніби виробники з Чеської Республіки пропонували більш вигідну ціну, а саме $0,07 за вказаний калібр. Найнижча пропозиція на патрони калібру 7,62 мм була надана ізраїльською компанією за $0,18  за одиницю.

На запит Главкома Міністерство оборони надало пояснення, які наразі укладені контракти на поставку патронів калібру 7,62 мм.  Також міністерство пояснило, чому ціна за одиницю даного калібру не може становити $0,07.

Кадрові призначення в Міноборони

Віталій Дейнега, засновник благодійного фонду «Повернись живим», підтвердив своє можливе призначення заступником міністра оборони з питань цифрової трансформації.

Главком повідомляв, що завтра уряд звільнить двох заступників Резнікова. Ще одним заступником міністра може стати експосол України в Канаді та екснардеп Андрій Шевченко.

Чи може НАТО надати Україні літаки: роз’яснення Столтенберга

Створення безпольотної зони в Україні та надсилання літаків НАТО, щоб забезпечити її означає пряму участь Альянсу у війні, тоді як зараз обговорюється передача країнами-членами літаків українцям, щоб вони могли ними користуватися. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції напередодні чергового «Рамштайну».

П’ять уроків Стівена Волта, які ведуть до Судного Дня

Нещодавно видання «Foreign Policy» опублікувало колонку професора Гарвардського університету Стівена Волта «П'ять уроків, яких навчила світ війна Росії проти України».

Макарони по 109 грн за кг: очільник управління освіти Рівного відсторонений від посади

Начальника управління освіти Рівного Богдана Туровича було відсторонено від посади через скандал з закупівлями продуктів. Про це повідомив мер Рівного Олександр Третяков в Telegram. ЗМІ повідомляють, що Турович сам попросив відсторонити його

Нагадаємо, триває 355-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека завдання ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України. 

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Теги: нафтопродукти санкції Свобода війна ембарго радіо скандал Єнс Столтенберг Telegram небезпека Європейський союз

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