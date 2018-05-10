Чоловік, який ґвалтував свою 10-річну падчерку, отримав 14 років в’язниці

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Судовий процес над обвинуваченим тривав майже 5 років

Київська місцева прокуратура № 7 підтримала публічне обвинувачення відносно зловмисника, який систематично неприродним способом ґвалтував 10-річну дівчинку, та домоглася оголошення йому обвинувального вироку. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва

«Установлено, що чoлoвік тривалий час ґвaлтувaв свoю мaлoлітню пaдчерку, викoристoвуючи її безпoрaдний стaн та нерозуміння дитиною характеру вчинених стосовно неї дій», - інформує прокуратура.

Судовий процес над обвинуваченим тривав майже 5 років.

«Незважаючи на повне невизнання ним своє вини, прокурором у суді повністю доведено його винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 153 КК України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої)», - зазначають у прокуратурі.

Вироком Подільського районного суду м. Київ зловмисника визнано винним в інкримінованому злочині та призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Обраний обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін до вступу вироку в законну силу.