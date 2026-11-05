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Суд зобов’язав владу взяти під охорону 150-річний будинок Тарнавського на Подолі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Суд зобов’язав владу взяти під охорону 150-річний будинок Тарнавського на Подолі
Будинок Всеволода Тарнавського на Андріївському узвозі
фото: Прокуратура України

Будинок споруджено у 70-х рр. ХІХ ст. на замовлення титулярного радника Всеволода Тарнавського

Історичний будинок Всеволода Тарнавського на Андріївському узвозі у Подільському районі міста Києва, збудований у 1870-х роках, досі не має статусу пам'ятки. Суд зобов'язав київську владу взяти його на облік як об'єкт культурної спадщини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київській міській прокуратурі.

У прокуратурі зазначили, що будинок № 26, розташований на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», має історичну та архітектурну цінність, однак уповноважений департамент тривалий час не вживав заходів, щоб внести його до Переліку об'єктів культурної спадщини Києва. Подільська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом, щоб захистити будівлю від втрати автентичності.

Суд визнав обґрунтованими вимоги прокурора та зобов’язав уповноважений орган вжити передбачені законодавством заходи, необхідні для взяття вказаної історичної будівлі на державний облік як об’єкта культурної спадщини.

Будинок Всеволода Тарнавського зведений у 1870-х роках і має історичну та архітектурну цінність
Будинок Всеволода Тарнавського зведений у 1870-х роках і має історичну та архітектурну цінність
фото: прокуратура України

Що відомо про будинок Тарнавського

За інформацією дослідника історії Києва Антона Короба, будинок споруджено у 70-х рр. ХІХ ст. на замовлення титулярного радника Всеволода Тарнавського.

Будинок споруджено у 70-х рр. ХІХ ст. на замовлення титулярного радника Всеволода Тарнавського
Будинок споруджено у 70-х рр. ХІХ ст. на замовлення титулярного радника Всеволода Тарнавського
фото: Дмитро Перов

Будинок двоповерховий. На високому підвальному поверсі він мав декор, виконаний з жовтої київської цегли з бароковими та ренесансними ремінісценціями.

У березні 2015 року було укладено договір купівлі-продажу споруди. Згідно з документом, компанія, яка придбала будівлю, мала провести реставраційні роботи у 2015-2016 роках. Але пізніше будівлю знову продавали.

Що відбувається з будинком Тарнавського 

Проблема з охороною садиби на Андріївському узвозі, 26 триває кілька років, проте будівля досі не має офіційного статусу пам'ятки, хоча формально входить до охоронної зони Софійського та Андріївського заповідників.

Саме відсутність такого статусу і стала підставою, через яку прокуратура змусила департамент охорони культурної спадщини діяти через суд.

Будинок Тарнавського знаходиться в охоронних зонах Софії Київської та Андріївської церкви
Будинок Тарнавського знаходиться в охоронних зонах Софії Київської та Андріївської церкви
фото: Дмитро Перов

Зазначимо, що будинок розташований на території «Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ». Ця земля – це археологічно охоронна зона. З одного боку він має чотири поверхи, з іншого – три. 

Раніше столична прокуратура через суд вимагала привести у належний стан пам’ятку архітектури – Бактеріологічний інститут на вулиці Миколи Амосова. Позов прокурора було мотивовано тим, що будівля перебуває у вкрай занедбаному та аварійному стані, а невиконання власником пам’ятки умов охоронного договору, вимог пам’яткоохоронного законодавства, ігнорування припису Департаменту охорони культурної спадщини КМДА щодо збереження та приведення пам’ятки у належний стан, призводить до її руйнування, втрати автентичності та знищення.

Також Київська міська прокуратура подала позов до адміністративного суду з вимогою зобов’язати власника садиби Барбана на вулиці Обсерваторній укласти охоронний договір та провести невідкладні консерваційні та протиаварійні роботи.  

До слова, київська пам'ятка архітектури місцевого значення «Будинок з хлібною лавкою» за адресою вул. Ярославів Вал, 27 перебуває під загрозою руйнування. Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі, де столична прокуратура вимагає зобов’язати приватне товариство привести пам’ятку архітектури до належного стану шляхом виконання ремонтно-реставраційних робіт. Будинок по вулиці Ярославів Вал, 27 – будинок у Шевченківському районі міста Києва, на вулиці Ярославів Вал, пам'ятка архітектури місцевого значення (охоронний № 337). Він зведений на початку 1860-х років у стилі класицизму.

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Теги: Київ столиця архітектура прокуратура

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