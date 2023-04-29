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Чому в Києві немає вулиці Богдана Ступки. Київрада розкрила причину

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чому в Києві немає вулиці Богдана Ступки. Київрада розкрила причину
Українське законодавство не дозволяє назвати вулицю іменем людини без дозволу її родичів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Родичі легендарного артиста не задоволені запропованою вулицею та її локацією

Для того, щоб перейменувати вулицю, відповідно до закону обов’язковим є отримання згоди родичів цієї людини. У Києві не можуть перейменувати вулицю на честь відомого актора Богдана Ступки саме тому, що родичі не надали дозвіл. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова постійної комісії Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

«Така ж ситуація з Астрід Ліндґрен. Принаймні, її родичі сказали, що вони ще думають, бо коли подивилися на ту вулиця у картах Google, вона їм видалася маленькою. Багатьом хочеться, щоби вулиця була у центральній частині міста. А у центральній частині міста дуже багато вулиць мають історичні назви і ми не можемо перейменувати, наприклад, Хрещатик», – розповіла Муха.

Іноді кияни ініціюють та голосують у «Києві Цифровому» за перейменування вулиці на честь певної особи, а його родичі кажуть: «Нам не подобається ця вулиця». Інколи їм не подобається й сама ідея перейменування, таке теж буває, але більше відмов – саме через розташування вулиці. Тому в Києві не з'явиться вулиця Богдана Ступки, поки родичі не погодяться на це.

Богдан Ступкаодин з найталановитіших акторів, метр українського кіно, який підкорив серця мільйонів теле- та театральних глядачів, Богдан Ступка заявив світу про український кінематограф та за життя отримав чимало міжнародних нагород. Він зіграв у ста фільмах. У кіно дебютував у фільмі Юрія Іллєнко «Білий птах з чорною відзнакою» (1970). На його рахунку понад 100 театральних ролей. Богдан Сильвестрович завжди викладався на повну, люди йшли в театр спеціально для того, щоб подивитися на гру цього видатного актора. Наприклад, вистава «Тев’є-Тевель», у якій Ступка грав головну роль, була понад 20 років візитівкою театру Франка.

Богдан Ступка займав пост міністра культури і мистецтв України в 1999-2001 роках, а з 2001-го був художнім керівником Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка. Помер в 2012 році після тривалої хвороби.

Крім того, нам надходили пропозиції від містян про перейменування вулиць, але їх неможливо реалізувати через встановлені законом обмеження. Наприклад, не можна перейменувати вулицю на честь Валерія Залужного чи Бориса Джонсона. Бо українське законодавство забороняє називати вулиці та об’єкти на честь живих людей.

Нагадаємо, що парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією. Прийняття закону прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни. 

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Теги: Київ вулиця Київрада

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