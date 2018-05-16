  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Чверть сотні вогнеборців боролися з пожежею у столичній багатоповерхівці

    • Розсилка
    Пожежа в багатоповерхівці (ілюстративне фото)
    Пожежа в багатоповерхівці (ілюстративне фото)

    Пожежа сталася у квартирі на 12 поверсі житлового будинку

    У вівторок, 15 травня, у 16-поверховому житловому будинку на вул. Тираспольській, 60, в одній із квартир на 12-му поверсі виникла пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до Служби порятунку 101 о 16:18, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    «На місце події негайно прибули рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що займання виникло в кімнаті», - йдеться в повідомленні.

    О 16:57 пожежу на площі 20 кв. м локалізовано, а о 17:01 - ліквідовано.

    На місці події працювало 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 24 чоловік особового складу.

    На щастя жертв та постраждалих немає.

    Причини виникнення пожежі наразі з'ясовуються.

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ