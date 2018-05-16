Чверть сотні вогнеборців боролися з пожежею у столичній багатоповерхівці

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Пожежа в багатоповерхівці (ілюстративне фото)

Пожежа сталася у квартирі на 12 поверсі житлового будинку

У вівторок, 15 травня, у 16-поверховому житловому будинку на вул. Тираспольській, 60, в одній із квартир на 12-му поверсі виникла пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до Служби порятунку 101 о 16:18, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

«На місце події негайно прибули рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що займання виникло в кімнаті», - йдеться в повідомленні.

О 16:57 пожежу на площі 20 кв. м локалізовано, а о 17:01 - ліквідовано.

На місці події працювало 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 24 чоловік особового складу.

На щастя жертв та постраждалих немає.

Причини виникнення пожежі наразі з'ясовуються.