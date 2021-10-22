Цими вихідними буде перекрито пів Києва через марафон (список вулиць)

Вулиці Києв перекриватимуться два дні згідно з графіком

У зв'язку із проведенням марафону змінить рух наземний громадський транспорт столиці

23-24 жовтня в Києві відбудеться 12th Wizz Air Kyiv City Marathon 2021. У зв’язку із цією подією передбачено обмеження транспортного руху. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зокрема, передбачено обмеження руху:

з 10:00 до 11:00 23 жовтня за маршрутом «Київського мiні-марафону 4.2 км»: Експоцентр ВДНГ – проспект Академіка Глушка, 1;

з 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня на території Софiївської площі, Володимирського проїзду, Михайлівської площі, а саме, Володимирський проїзд (від вулиці Володимирська до вулиці Велика Житомирська, вулиця Михайлівська), Михайлівська площа (від вулиці Велика Житомирська до вулиці Трьохсвятительська), Софіївська площа (від вулиці Володимирська), вулиця Трьохсвятительська (від вулиці Хрещатик), вулиця Михайлівська (від провулку Михайлівського), вулиця Алли Тарасової (від провулку Михайлівського);

з 08:00 до 16:00 24 жовтня за маршрутом «Wizz Air Київський марафон 42 км»: Володимирський проїзд – вулиця Володимирська – бульвар Tapaca Шевченка – площа Перемоги – вулиця Саксаганського – вулиця Льва Толстого – вулиця Жилянська – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик – Петрівська алея – Паркова дорога – алея Героїв Крут – вулиця Лаврська – вулиця Запечерна – вулиця Лаврська – площа Героїв Великої Вітчизняної війни – бульвар Дружби народів – міст Патона – проспект Соборності – вулиця Євгена Сверстюка – міст через Русанівський канал – вулиця Ентузіастів – Русанівська набережна – міст Патона – бульвар Дружби народів – Набережне шосе – Парковий міст – вулиця Труханівська – Труханів острів – Північний міст – проспект Степана Бандери – проспект Героїв Сталінграда – вулиця Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вулиця Набережно-Хрещатицька – вулиця Нижній Вал – вулиця Глибочицька – Глибочицький проїзд – вулиця Січових Стрільців – Львівська площа – вулиця Велика Житомирська – вулиця Володимирська – Володимирський проїзд;

з 09:00 до 14:30 24 жовтня за маршрутом «Wizz Air Київський марафон 21 км»: Володимирський проїзд – вулиця Володимирська – бульвар Tapaca Шевченка – вулиця Хрещатик – Музейний провулок – вулиця Грушевського – Петрівська алея – Паркова дорога – алея Героїв Крут – вулиця Лаврська – вулиця Запечерна – вулиця Лаврська – площа Героїв Великої Вітчизняної війни – бульвар Дружби народів – Набережне шосе – вулиця Набережно-Хрещатицька – вулиця Нижній Вал – вулиця Глибочицька – Глибочицький проїзд – вулиця Січових Стрільців – Львівська площа – вулиця Велика Житомирська – вулиця Володимирська – Володимирський проїзд;

з 08:00 до 11:30 24 жовтня за маршрутом «sportbank Забiг 10 км»: Володимирський проїзд – вулиця Володимирська – вулиця Велика Житомирська – Львівська площа – вулиця Січових Стрільців – Глибочицький проїзд – вулиця Глибочицька – вулиця Нижній Вал – вулиця Межигірська – вулиця Нижній Вал – вулиця Глибочицька – Глибочицький проїзд – вулиця Січових Стрільців – Львівська площа – вулиця Велика Житомирська – вулиця Володимирська – Володимирський проїзд.

За інформацією організаторів, передбачено графік перекриття вулиць 23-24 жовтня:

вул. Володимирський проїзд – із 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня;

вул. Володимирська (від Великої Житомирської до вул. Софіївської) – із 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня.

Графік перекриття вулиць 24 жовтня:

вул. Алли Тарасової – із 05:00 до 22:00;

вул. Мала Житомирська – із 05:00 до 22:00;

вул. Трьохсвятительська – із 05:00 до 22:00;

вул. Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку) – з 05:00 до 22:00;

вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі) – з 05:00 до 22:00;

вул. Велика Житомирська (від Львівської площі до вул. Володимирської) – з 08:00 до 16:00;

вул. Володимирська (від вул. Софіївської до б-ру Шевченка) – із 08:00 до 12:00;

б-р Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської) – із 08:00 до 12:00;

б-р Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площі Перемоги) — з 08:00 до 10:30;

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) – з 08:00 до 12:00

площа Перемоги – з 08:00 до 10:30;

вул. Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого) – з 08:00 до 11:00;

вул. Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської) – з 08:00 до 11:00;

вул. Жилянська – з 08:00 до 11:00;

вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі) – з 08:00 до 11:00;

вул. Хрещатик – з 08:00 до 12:00;

Європейська площа – з 08:00 до 12:00;

Музейний провулок – з 08:00 до 12:00;

вул. М. Грушевського – з 08:00 до 12:00;

Петрівська алея – з 08:00 до 12:30;

Паркова дорога – з 08:00 до 12:30;

Дніпровський узвіз (у напрямку мосту Патона) – з 08:30 до 13:00;

алея Героїв Крут – із 08:30 до 12:30;

вул. Лаврська – з 08:30 до 13:00;

вул. Запечерна – з 08:30 до 13:00;

б-р Дружби Народів (від мосту Патона до вул. Старонаводницької) – із 08:30 до 13:00;

обмеження руху на мосту Патона (у напрямку б-ру Дружби Народів) – із 08:30 до 13:00;

просп. Соборності – з 08:45 до 13:00;

вул. Сверстюка – з 08:45 до 13:00;

Русанівський канал – із 08:45 до 13:00;

вул. Ентузіастів (від Русанівського каналу до мосту Патона) – з 08:45 до 13:00;

Русанівська набережна (від вул. Ентузіастів до мосту Патона) – з 08:45 до 13:00;

Набережне шосе (у напрямку мосту Патона) – з 08:45 до 13:30;

вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площі) – з 08:45 до 15:30;

вул. Труханівська – з 09:00 до 14:30;

Парк Муромець – з 09:30 до 15:00;

обмеження руху на Північному мосту (в напрямку проспекту С. Бандери) – з 09:30 до 14:30;

вул. Набережно-Рибальська (у напрямку мосту Патона) – з 09:30 до 15:30;

Гаванський міст – із 09:30 до 15:30;

вул. Нижній Вал – із 08:00 до 15:30;

вул. Глибочицька – з 08:00 до 15:30;

Глибочицький проїзд – із 08:00 до 15:30;

вул. В’ячеслава Чорновола – з 08:00 до 16:00;

вул. Січових Стрільців – із 08:00 до 16:00.

У зв'язку із проведенням заходу також змінить рух наземний громадський транспорт столиці.

Із початку руху 23 жовтня і до закінчення заходів 24 жовтня (орієнтовно до 22:00) рух буде організовано:

тролейбус № 6 – від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;

тролейбуси №№ 16 та 18 – відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

24 жовтня з 08:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 16:00) буде тимчасово призупинено рух:

автобусів №№ 5, 7, 20, 24, 42, 48, 49, 51, 53, 55, 62, 69, 72, 73, 87, 95, 108, 114, 115, 118, 119;

тролейбусів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17;

трамваїв №№ 14, 18.

Натомість буде організовано рух автобусів:

№ 5 – від вул. Ізюмської до вул. Ділової;

№ 7 – від Львівської площі до площі Перемоги;

№ 20 – від ж/м Корчувате до вул. Ділової;

№ 42 – у напрямку ст. м. «Осокорки» від вул. Митрополита А. Шептицького до вул. Раїси Окіпної за власним маршрутом, далі – Русанівська Набережна – Дніпровська Набережна – просп. Павла Тичини – вул. Березняківська – просп. Соборності, далі за власним маршрутом;

№ 49 – у напрямку ст. м. «Лівобережна» за маршрутом: залізнична платформа «Лівий берег» – вул. Березняківська – вул. Євгена Сверстюка – ст. м. «Лівобережна»;

№ 51 – від ст. м. «Червоний хутір» до просп. Соборності (до вул. Євгена Сверстюка);

№ 53 – від Рибальського п-ова до ст. м. «Тараса Шевченка»;

№ 55 – від ст. м. «Палац спорту» до вул. Генерала Алмазова (до вул. Старонаводницької);

№ 62 – від Ботанічного саду до ст. м. «Арсенальна»;

№ 69 – від вул. Литвиненко-Вольгемут до залізничного вокзалу «Південний»;

№ 72 – від просп. Свободи до ст. м. «Тараса Шевченка»;

№ 73 – у напрямку ст. м. «Героїв Дніпра» від вул. Милославської до Північного мосту за власним маршрутом, далі – просп. Степана Бандери – вул. Йорданська – вул. Олександра Архипенка – просп. Героїв Сталінграда, далі за власним маршрутом; у напрямку вул. Милославської – від ст. м. «Героїв Дніпра» до просп. Оболонського за власним маршрутом, далі – просп. Степана Бандери – Північний міст, далі за власним маршрутом;

№ 87 – у напрямку ст. м. «Осокорки» від вул. Митрополита А. Шептицького до вул. Раїси Окіпної за власним маршрутом, далі – Русанівська Набережна – Дніпровська Набережна – просп. Павла Тичини – вул. Юрія Шумського, далі за власним маршрутом;

№ 95 – у напрямку масиву Микільська Слобідка – залізнична платформа «Лівий берег» – вул. Юрія Шумського – просп. Павла Тичини – вул. Амвросія Бучми – вул. Івана Миколайчука – вул. Євгена Сверстюка, далі за власним маршрутом;

№ 108 – у напрямку вул. Митрополита А. Шептицького від ст. м. «Харківська» до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі – просп. Павла Тичини – вул. Березняківська – вул. Євгена Сверстюка, далі за власним маршрутом;

№ 114 – від вул. Милославської до ст. м. «Почайна»;

№ 115 – від залізничного вокзалу «Дарниця» до просп. Соборності (до вул. Євгена Сверстюка);

№ 118 – від ст. м. «Чернігівська» до просп. Соборності (до вул. Є. Сверстюка);

№ 119 – від вул. Василя Касіяна до Повітрофлотського шляхопроводу.

Тролейбусів:

№ 3 – від залізничного масиву до залізничного вокзалу «Південний»;

№№ 5, 7, 8, 17, 19-Д відповідно – від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів та вул. Кадетський гай до Повітрофлотського шляхопроводу;

№№ 6, 16, 18, 19, 33 відповідно – від Мінського масиву, вул. Академіка Туполєва, вул. Сошенка та вул. Ольжича до ст. м. «Лук’янівська»;

№ 9 – від аеропорту «Київ» до залізничного вокзалу «Південний»;

№ 12 – від ст. м. «Васильківська» до ст. м. «Либідська»;

№ 14 – від Ботанічного саду до ст. м. «Палац Спорту»;

№ 29 – від ст. м. «Дарниця» до вул. Милославської;

№ 30 – на ділянках від вул. Милославської до ст. м. «Дарниця» та від вул. Кадетський гай до ст. м. «Почайна»;

№ 31 – від вул. Милославської до ст. м. «Дарниця»;

№ 38 – від ст. м. «Видубичі» до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);

№ 40 – від вул. Кадетський гай до залізничного масиву (вул. Волгоградська);

№ 43 – від Кібернетичного центру до ст. м. «Либідська»;

№ 44 – від вул. Північної до вул. Олександра Архипенка (до просп. Героїв Сталінграда);

№ 47 – від вул. Милославської до ст. м. «Дарниця»;

№ 50 – від вул. Милославська до Дарницької площі.

Трамваїв:

№ 14 – від просп. Відрадного до вул. Старовокзальної.

Також будуть внесені зміни в автобусні маршрути загального користування в режимі маршрутного таксі №№ 150, 171, 180, 181, 189, 192, 193, 198, 205, 211, 231, 234, 411, 416, 417, 422, 427, 429, 432, 433, 439, 470, 476, 485, 503, 507, 520, 535, 539, 542, 550, 575, 590, 598-Д та 599.