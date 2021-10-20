У неділю через марафон буде перекрито частину Києва

Частина вулиць Києва перекриватимуться два дні

У неділю, 24 жовтня, відбудеться Wizz Air Kyiv City Marathon 2021. У зв’язку з цим буде обмежено рух транспорту та змінено маршрути громадського транспорту.

Цьогоріч у марафоні візьмуть участь близько 8,5 тис. осіб. У програмі – індивідуальні дорослі старти 42 км, 21 км, 10 км, 4,2 км, естафета, командні старти, «Ветеранська десятка», забіг із собаками, сімейний забіг 1,6 км та безкоштовні дитячі старти.

Частина забігів відбудеться на території ВДНГ, щоб зменшити навантаження на вулиці міста та перекриття доріг.

Run Ukraine, організатор заходу, просить із розумінням поставитися до тимчасових обмежень та незручностей і завчасно планувати своє пересування містом за альтернативними маршрутами, враховуючи графік перекриття.

Графік перекриття вулиць 23-24 жовтня 2021 року:

вул. Володимирський проїзд – з 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня

вул. Володимирська (від Великої Житомирської до вул.Софіївської) – з 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня

Графік перекриття вулиць 24 жовтня 2021 року:

вул. Алли Тарасової – з 05:00 до 22:00

вул. Мала Житомирська – з 05:00 до 22:00

вул. Трьохсвятительська – з 05:00 до 22:00

вул. Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку) – з 05:00 до 22:00

вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі) – з 05:00 до 22:00

вул. Велика Житомирська (від Львівської площі до вул. Володимирської) – з 08:00 до 16:00

вул. Володимирська (від вул. Софіївської до б-р Шевченка) – з 08:00 до 12:00

б-р Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської) – з 08:00 до 12:00

б-р Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площі Перемоги) – з 08:00 до 10:30

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) – з 08:00 до 12:00

площа Перемоги – з 08:00 до 10:30

вул. Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого) – з 08:00 до 11:00

вул. Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської) – з 08:00 до 11:00

вул. Жилянська – з 08:00 до 11:00

вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до Бесарабської площі) – з 08:00 до 11:00

вул. Хрещатик – з 08:00 до 12:00

Європейська площа – з 08:00 до 12:00

Музейний провулок – з 08:00 до 12:00

вул. М. Грушевського – з 08:00 до 12:00

Петрівська алея – з 08:00 до 12:30

Паркова дорога – з 08:00 до 12:30

Дніпровський узвіз (в напрямку мосту Патона) – з 08:30 до 13:00

алея Героїв Крут – з 08:30 до 12:30

вул. Лаврська – з 08:30 до 13:00

вул. Запечерна – з 08:30 до 13:00

б-р. Дружби Народів (від мосту Патона до вул. Старонаводницької) – з 08:30 до 13:00

обмеження руху на мосту Патона (в напрямку б-р. Дружби Народів) – з 08:30 до 13:00

просп. Соборності – з 08:45 до 13:00

вул. Сверстюка – з 08:45 до 13:00

Русанівський канал – з 08:45 до 13:00

вул. Ентузіастів (від Русанівського каналу до мосту Патона) – з 08:45 до 13:00

Русанівська набережна (від вул. Ентузіастів до мосту Патона) – з 08:45 до 13:00

Набережне шосе (в напрямку мосту Патона) – з 08:45 до 13:30

вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площі) – з 08:45 до 15:30

вул. Труханівська – з 09:00 до 14:30

Парк Муромець – з 09:30 до 15:00

обмеження руху на Північному мосту (в напрямку проспекту С. Бандери) – з 09:30 до 14:30

вул. Набережно-Рибальська (в напрямку мосту Патона) – з 09:30 до 15:30

Гаванський міст – з 09:30 до 15:30

вул. Нижній Вал – з 08:00 до 15:30

вул. Глибочицька – з 08:00 до 15:30

Глибочицький проїзд – з 08:00 до 15:30

вул. В’ячеслава Чорновола – з 08:00 до 16:00

вул. Січових Стрільців – з 08:00 до 16:00

Нагадаємо, 3 жовтня рух громадського транспорту через спортивний захід «Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021».