Підкинуті у столичну ветклініку левенята почуваються добре: яка доля чекає на малюків
Обидва малюки – самці, їм ще немає і двох тижнів
Левенята, яких підкинули столичній ветклініці, нині почуваються добре. Про це повідомляє ТСН, інформує «Главком».
Обидва малюки – самці, їм ще немає і двох тижнів. Наразі про хижаків піклуються фахівці Центру порятунку диких тварин. Очікується, що приблизно за пів року левенята зміцніють і будуть готові до переїзду.
Керівниця Центру Наталія Попова наголосила, що для тварин шукатимуть надійні міжнародні організації, які спеціалізуються на порятунку та реабілітації диких звірів. У приватні руки левенят не передаватимуть.
Нагадаємо, двох новонароджених левенят у поганому стані невідомі підкинули до ветеринарної клініки в Києві. Центр співпрацює із засновницею ветеринарної клініки в Києві Інною Васильковською, до якої нерідко привозять і залишають тварин від імені Центру. У клініці надали левам необхідну ветеринарну допомогу. Нині вони вже перебувають у закладі.
До слова, у контактному зоопарку при готелі Phoenix Relax Park, що розташований у селі Паляниця поблизу Буковеля загинула косуля, яка, за твердженням зоозахисників, кілька днів перебувала у важкому стані без належної допомоги.
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