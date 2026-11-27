Левенята, яких підкинули столичній ветклініці, нині почуваються добре. Про це повідомляє ТСН, інформує «Главком».

Обидва малюки – самці, їм ще немає і двох тижнів. Наразі про хижаків піклуються фахівці Центру порятунку диких тварин. Очікується, що приблизно за пів року левенята зміцніють і будуть готові до переїзду.

🦁Левенята, яких підкинули до столичної ветклініки, почуваються добре Малюкам ще немає двох тижнів, попередньо це два хлопчики. Наразі за ними доглядають фахівці Центру порятунку диких тварин. Приблизно за пів року левенята будуть готові до переїзду. Для них шукатимуть надійні міжнародні організації, які займаються порятунком і реабілітацією тварин. У приватні руки тварин не передаватимуть. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 27, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Керівниця Центру Наталія Попова наголосила, що для тварин шукатимуть надійні міжнародні організації, які спеціалізуються на порятунку та реабілітації диких звірів. У приватні руки левенят не передаватимуть.

Нагадаємо, двох новонароджених левенят у поганому стані невідомі підкинули до ветеринарної клініки в Києві. Центр співпрацює із засновницею ветеринарної клініки в Києві Інною Васильковською, до якої нерідко привозять і залишають тварин від імені Центру. У клініці надали левам необхідну ветеринарну допомогу. Нині вони вже перебувають у закладі.

До слова, у контактному зоопарку при готелі Phoenix Relax Park, що розташований у селі Паляниця поблизу Буковеля загинула косуля, яка, за твердженням зоозахисників, кілька днів перебувала у важкому стані без належної допомоги.