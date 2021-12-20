Комунальні підприємства Київщини завдали екології збитків на 6,5 млн грн

Підприємства протягом місяця можуть відшкодувати збитки добровільно

Державна екологічна інспекція Столичного округу протягом минулого тижня розрахувала понад 6,5 млн грн збитків, завданих довкіллю водокористувачами Київської області. Про це повідомляє пресслужба інспекції.

Так, суму шкоди, завдану довкіллю, фахівці розрахували за результатами перевірок на комунальних підприємствах:

«Хотів» Федосіївської сільської ради,

«Святопетрівське» Білогородської сільської ради,

«Комбінат комунальних підприємств м. Василькова».

Під час заходів контролю фахівці Держекоінспекції Столичного округу виявили низку порушень природоохоронного законодавства у частині користування надрами:

відсутність спеціального дозволу на користування надрами;

перевищення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;

відсутність лічильника на артезіанських свердловинах для обліку забраних підземних вод;

відсутність обліку забраних підземних вод з кожної свердловини.

Підприємства протягом місяця можуть відшкодувати збитки добровільно. У разі відмови – Держекоінспекція Столичного округу звертатиметься до суду.

Як повідомлялося, протягом січня-вересня 2021 року в Києві та Київській області порушники завдали збитків довкіллю на понад 71 млн грн через порушення природоохоронного законодавства.

Зокрема, правоохоронці розслідують обставини забруднення шкідливими відходами річки Стугни в Обухівському районі та встановлюють причетних до цього осіб.

24 листопада відбувся великий скид нафтопродуктів в озеро Кирилівське в Оболонському районі Києва (озеро входить до системи Почайна).