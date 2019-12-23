Вбивство ветерана АТО в центрі Києва: через 2,5 роки суд виніс вирок злочинцю



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Шевченківський райсуд виніс вирок у справі про вбивство ветерана АТО

Обвинувачений у вбивстві ветерана АТО отримав 13 років тюрми

Шевченківський районний суд Києва виніс вирок обвинуваченому у жорстокому вбивстві ветерана АТО Сергія Олійника, яке сталося в червні 2017 року біля Золотих воріт.

Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.

Анатолія Чивікова засуджено до 13 років позбавлення волі.

Таке рішення у резонансній справі Шевченківський райсуд столиці оголосив сьогодні, 23 грудня.

«Прокурор у дебатах просив для обвинуваченого 13 років позбавлення волі. Таким чином суд повністю підтримав позицію сторони обвинувачення», - зазначила Максимець

Нагадаємо, 22 червня 2017 року у центрі Києва, у Золотоворітському парку сталося вбивство. Повідомлялося, що у центрі Києва зарізали учасника АТО через голосну гру на синтезаторі.

Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Сергія Олійника Анатолія Чивікова у вигляді арешту.

Як повідомлялося, нападник накинувся на Олійника з ножем, коли той заступився за свого сина. Хлопець грав на вулиці на електронному піаніно, а п’яний зловмисник намагався забрати у хлопця гроші.