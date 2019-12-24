Учасники АТО отримають квартири на Борщагівці



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Проєкт реконструкції будинку на бульварі Кольцова, 24-А

«Спецжитлофонд» реконструює будинок на бульварі Кольцова, 24-А

У 2020 році продовжиться реконструкція будинку на бульварі Кольцова, 24-А у Святошинському районі столиці. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Вячеслав Непоп.

Замовником реконструкції визначено КП «Спецжитлофонд». Дозвіл на проведення будівельних робіт отримано у вересні 2019 року, а орієнтовний термін реконструкції – 28 місяців.

Як зазначив Непоп, за рахунок бюджетних коштів буде здійснюватися фінансування квартир для громадян, які постійно проживають та зареєстровані у зазначеному житловому будинку та інвалідів війни ІІІ групи з числа учасників антитерористичної операції, інших учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов. Фінансування нежитлових приміщень у будинку на бульварі Кольцова, 24-А буде здійснюватися за рахунок інвестиційних коштів.

Проєктом реконструкції передбачено, що будинок матиме дві секції, 22 поверхи, 400 квартир та нежитлові приміщення. Загальна площа будинку – 30 035 кв. м, загальна площа квартир – 18 064 кв. м.

До словам, Київрада ухвалила рішення, згідно з яким до пайової участі у розвитку інфраструктури Києва не будуть залучені замовники, які завершують будівництво багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво. Передбачається, що звільнення від сплати пайової участі буде сприяти швидшому вирішенню питання з недобудами у столиці.

Як повідомлялося, команда сервісу з пошуку нерухомості CityScale запустила чат-бота, який перевіряє законність будівництва у Києві, розповідає про вдалість його розташування тощо. CityScale також публікує дані про житло у вигляді інтерактивних мап.