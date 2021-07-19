Covid-19 в Україні: половина нових хворих – у Києві та області

За минулу добу у столиці нових хворих на коронавірус більше, ніж тих, хто одужав

За минулу добу, 18 липня, у Києві коронавірус виявлено у 82 людей. Це на 39 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 17 липня було 43 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 216 731 випадок захворювання на Covid-19.



Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 207 547 осіб (за добу 18 липня – 59)

померли 5 217 осіб (за добу – 1)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127 972 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 12 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 17 осіб.



Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 124 678 осіб (за добу 18 липня – 16)

померли 2 759 людей (за добу – 0)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 244 677 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 18 липня зафіксовано 182 хворих на коронавірус.



За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.



Нагадаємо, за добу 17 липня в Києві було виявлено 43 хворих на коронавірус.

12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

Із 16 липня мешканці Києва від 60 років та старші мають можливість, окрім вакцини CoronaVac, щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech у Центрі вакцинації проти Covid-19.