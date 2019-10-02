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    Де кияни можуть безкоштовно перевіритися на туберкульоз (адреси)

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    Де кияни можуть безкоштовно перевіритися на туберкульоз (адреси)

    У місті працює пересувний флюорограф

    У жовтні у Києві для мешканців міста традиційно безкоштовно працюватиме пересувний флюорограф. Графік роботи надали в Департаменті охорони здоров’я.

    Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Після обстеження всі охочі зможуть отримати відповідну довідку із результатами та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.

    Нагадаємо, що туберкульоз є виліковним у разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування. Тому своєчасне виявлення хвороби – це один із основних критеріїв успішного лікування та попередження розповсюдження цієї небезпечної хвороби. Під час обстеження у разі виявлення патології та у разі необхідності лікарі відправляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці.

    Графік роботи пересувного флюорографа на жовтень 2019 року

    Дата проведення

    Район

    Місце проведення

    Адреса

    02.10.2019

    Дарницький

    КМТЛ № 1 з ДВ

    вул. Харківське шосе, 121/3

    08.10.2019

    Дарницький

    КМТЛ № 1 з ДВ

    вул. Харківське шосе, 121/3

    11.10.2019

    Подільський

    КМПТД № 1

    вул. Автозаводська, 68

    21.10.2019

    Голосіївський

    ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»

    вул. Васильківська, 35

    22.10.2019

    Дніпровський

    Амбулаторія № 5 КНП ЦПМСД № 4

    вул. Рогозівська,6

    23.10.2019

    Дарницький

    КМТЛ № 1 з ДВ

    вул. Харківське шосе, 121/3

    24.10.2019

    Дніпровський

    Амбулаторія № 1 КНП ЦПМСД № 2

    просп. Миру, 19/18

    25.10.2019

    Подільський

    КМПТД № 1

    вул. Автозаводська, 68

    28.10.2019

    Солом’янський

    Амбулаторії №№ 1,2 КНП ЦПМСД

    просп. Комарова, 3

    29.10.2019

    Дніпровський

    Амбулаторія КНП ЦПМСД № 3

    вул. Бойченка, 4-А
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