Де кияни можуть безкоштовно перевіритися на туберкульоз (адреси)
У місті працює пересувний флюорограф
У жовтні у Києві для мешканців міста традиційно безкоштовно працюватиме пересувний флюорограф. Графік роботи надали в Департаменті охорони здоров’я.
Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Після обстеження всі охочі зможуть отримати відповідну довідку із результатами та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.
Нагадаємо, що туберкульоз є виліковним у разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування. Тому своєчасне виявлення хвороби – це один із основних критеріїв успішного лікування та попередження розповсюдження цієї небезпечної хвороби. Під час обстеження у разі виявлення патології та у разі необхідності лікарі відправляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці.
Графік роботи пересувного флюорографа на жовтень 2019 року
|
Дата проведення
|
Район
|
Місце проведення
|
Адреса
|
02.10.2019
|
Дарницький
|
КМТЛ № 1 з ДВ
|
вул. Харківське шосе, 121/3
|
08.10.2019
|
Дарницький
|
КМТЛ № 1 з ДВ
|
вул. Харківське шосе, 121/3
|
11.10.2019
|
Подільський
|
КМПТД № 1
|
вул. Автозаводська, 68
|
21.10.2019
|
Голосіївський
|
ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»
|
вул. Васильківська, 35
|
22.10.2019
|
Дніпровський
|
Амбулаторія № 5 КНП ЦПМСД № 4
|
вул. Рогозівська,6
|
23.10.2019
|
Дарницький
|
КМТЛ № 1 з ДВ
|
вул. Харківське шосе, 121/3
|
24.10.2019
|
Дніпровський
|
Амбулаторія № 1 КНП ЦПМСД № 2
|
просп. Миру, 19/18
|
25.10.2019
|
Подільський
|
КМПТД № 1
|
вул. Автозаводська, 68
|
28.10.2019
|
Солом’янський
|
Амбулаторії №№ 1,2 КНП ЦПМСД
|
просп. Комарова, 3
|
29.10.2019
|
Дніпровський
|
Амбулаторія КНП ЦПМСД № 3
|
вул. Бойченка, 4-А