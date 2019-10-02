Де кияни можуть безкоштовно перевіритися на туберкульоз (адреси)



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У місті працює пересувний флюорограф

У жовтні у Києві для мешканців міста традиційно безкоштовно працюватиме пересувний флюорограф. Графік роботи надали в Департаменті охорони здоров’я.

Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Після обстеження всі охочі зможуть отримати відповідну довідку із результатами та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.

Нагадаємо, що туберкульоз є виліковним у разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування. Тому своєчасне виявлення хвороби – це один із основних критеріїв успішного лікування та попередження розповсюдження цієї небезпечної хвороби. Під час обстеження у разі виявлення патології та у разі необхідності лікарі відправляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці.

Графік роботи пересувного флюорографа на жовтень 2019 року