Де провести 8 березня в Києві: концерти, виставки, стендапи

Частину виручених коштів з деяких заходів задонатять для ЗСУ

8 березня – для частини українців «свято весни, краси та жіночності», для інших – Міжнародний день боротьби за права жінок. В Україні ця дата досі переживає трансформацію. Хоч нині і звичайний робочий день, проте у столиці відбудеться чимало святкових подій, зокрема концертів, виставок та стендапів. До того ж у Києві сьогодні теплий та сонячний день, тому можна піти на прогулянку – перелік цікавих варіантів читайте далі.

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Добірка культурних подій

«Кольори пристрасного танго» – це водна анімація у супроводі потужного живого музичного виконання аргентинського танго, які в тандемі дадуть можливість насолодитись енергією латинської культури.

Коли: 8 березня, 18:00

Де: Будинок Архітектора, вул. Бориса Грінченка, 7

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«Самотність у мережі» – вистава за мотивами відомого роману Януша Вишневського, яка захопить глядача у світ такого бажаного, але потаємного кохання. Автор роману вже встиг побувати на прем’єрі та насолодитись виставою, тож поспішайте.

Коли: 8 березня, 18:00

Де: Будинок Кіно, вул. Саксаганського, 6

«Кохання. Музика. Весна» – національний камерний ансамбль «Київські солісти» виконають найвідоміші твори Моцарта, Вівальді, Сен-Санса, Гріга у супроводі оркестру на честь настання весни.

Коли: 8 березня, 19:00

Де: вул. Лютеранська, 22

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«Друга ріка»: концерт з фан-зоною – у Міжнародний жіночий день у київському концерт-холі Atlas відбудеться концерт рок-гурту. Звучатимуть відомі треки та пісні про кохання. Крім того, на концерті проведуть благодійний аукціон, кошти з якого направлять на допомогу ЗСУ.

Коли: 8 березня, 19:00

Де: вулиця Січових Стрільців 37-41

Степан Гіга: концерт до 8 березня – виконавець співатиме золоті шлягери та презентує нову концертну програму «Легендарні хіти».

Коли: 8 березня, 18:30

Де: Палац культури Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, проспект Берестейський, 37

Максим Бородін в Osocor Residence – музикант співатиме про любов та виконає найвідоміші хіти.

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Коли: 8 березня, 19:00

Де: вулиця Виноградна, 2

Добірка стендапів у Києві на 8 березня

«Підпільний Стендап на Сцені 6» – вечір гумору від колективу відомих стендаперів і чудова можливість розслабитися і вдосталь посміятися.

Коли: 8 березня, 18:30

Де: Сцена 6 (Довженко-Центр), Васильківська, 1

«Великий святковий стендап концерт» – жарти й імпровізація від Алли Волкової, Тараса Яремія, Фелікса Редьки, Руслана Колесника

Коли: 8 березня, 19:30

Де: Центр культури і мистецтв НАУ

«Підпільний Стендап. Антон Тимошенко. Сольний стендап» – виступ відомого коміка, який говоритиме про корупцію, повстання машин та емпатію на війні.

Коли: 8 березня, 18:30

Де: Львівська площа, 1-5

«Стендап 8 березня» – шоу, яке обіцяє потішити гумором на різні життєві теми. Важливо: 20% прибутку від стендапу буде перераховано на потреби ЗСУ

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Коли: 08 березня, 19:00

Де: Будинок актора, вул. Ярославів Вал, 7

Цікаві виставки

«Боротьба за свій пейзаж» – виставка Дениса Кривого – українського фотохудожника та військовослужбовця Сил спеціальних операцій ЗСУ, який загинув у Бахмуті в травні 2023 року. Деякі з фотографій воїна можна придбати, а кошти підуть на збір для підрозділу Дениса.

Коли: щодня до 7 квітня

Де: вул. Лук’янівська, 14а, простір PEN Ukraine

«Виставка фіалок» – колекційні фіалки різних сортів чекатимуть на відвідувачів у Центрі української культури та мистецтв. Частина коштів з квитків підуть на потреби армії.

Коли: 8 березня, 11:00-18:30

Де: вул. Хорива, 19-А

«Сталеві духом» – фотовиставка. Мета проєкту – збір коштів на лікування фантомного болю українських військових, які в ході бойових дій втратили кінцівки чи пережили ампутації. Це розповідь про героїв, які продовжують боротися із невидимою мукою фантомного болю.

Коли: щодня до 20 березня

Де: вул. Терещенківська, 9, Київська картинна галерея

Інші ідеї для гарного проведення часу на 8 березня

Якщо ж не маєте можливості провести цей день, витрачаючи кошти, пропонуємо ідеї, як провести свято безплатно.

Відвідати набережну Дніпра. Полюбуватись видом на правий або лівий берег, вдихаючи запах вод могутньої річки за кавою у гарній компанії – не гірше, аніж сходити на концерт.

Сходити у гарний парк. Якщо приїлись популярні варіанти, на кшталт Маріїнського або парка Шевченка, пропонуємо варіанти інших атмосферних парків:

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парк Відрадний у Солом’янському районі з мальовничим озером і витоком річища річки Либідь;

парк Совки у Святошинському районі – повноцінний хвойний ліс у середмісті з канатною дорогою, велодоріжками та фонтаном;

парк Бабин Яр оповитий моторошними подробицями подій Другої світової війни, але зараз має великий простір для прогулянок у тіні високих дерев, серед яких можна знайти безліч пам’яток, присвячених історії Голокосту, зокрема інсталяцію Дзеркальне поле.

Подивитись на перші розквітлі проліски у Гідропарку. Перші квіти вже почали пробиватись і радують око відвідувачів. Однак закликаємо не виривати рослину, адже проліски внесені до Червоної книги України як вид, що зникає.

Прогулятись Воздвиженкою і зробити фотосесію з друзями. Вважаємо, що фото в цьому місці стануть гарним контентом для соцмереж, а також способом зберегти спогади про теплу зустріч.

Нагадаємо, у Верховній Раді 13 лютого 2023 року депутати зареєстрували проєкт Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення українських свят, яким 25 лютого пропонується відзначати День української жінки. Так, пропонується в переліку святкових і неробочих днів замість 8 березня – Міжнародного жіночого дня – встановити відзначення 25 лютого Дня української жінки (Дня українки) – Дня народження Лесі Українки.

Наразі офіційного рішення про повне скасування 8 березня як Міжнародного жіночого дня не існує. Поки це питання застигло на рівні обговорень. Тож станом на початок 2024 року Міжнародний жіночий день лишається державним святом в Україні і відзначають його 8 березня.