УПЦ Київського патріархату анулювала нагороду військовому через його орієнтацію

«Патріарх Філарет не вручав особисто Пилипенкові медаль та не знав про його «гріховні схильності», – зазначено в заяві церкви

В церкві подякували військовому за його заслуги, утім, підкреслили, що не розділяють «його гріховних уподобань»

УПЦ Київського патріархату анулювала нагороду військовому Віктору Пилипенко, який у 2021 році здійснив камінг-аут. Про це повідомляється на сторінці Київського патріархату.

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8 лютого Святійший Патріарх Філарет відзначив медалями за «Жертовність і любов до України» весь особовий склад медичного пункту 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України, зокрема й Віктора Пилипенко, який у 2021 році здійснив камінг-аут.

«Серед відзначених військовослужбовців медичного пункту був і Віктор Пилипенко. На жаль, на своїх сторінках у соцмережах він розмістив неправдиву інформацію про те, що Патріарх Філарет вручив йому відзнаку, як відкритому гею за правозахист і що ніби Патріарх Філарет і Київський Патріархат кардинально змінили свою негативну позицію щодо ЛГБТ», – йдеться в повідомленні.

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Зокрема мовиться про допис Пилипенка на особистій сторінці у Facebook.

«Друзі, я щиро радий, що виходячи з того, що патріарх Філарет зробив такий крок і подякував мені, відкритому гею та активісту правозахисту за захист – вручив мені медаль зі своїм підписом та печаттю, він та очолюваний ним Київський патріархат кардинально змінили свою позицію щодо ЛГБТ+ людей та більше не вважають нас «гріховними» та такими, що є причиною коронавірусу», – написав військовий щодо своєї нагороди.

фото: Facebook / Viktor Pylypenko

У відповідь на допис в УПЦ Київського патріархату заявили, що «це є відвертою брехнею та маніпуляцією».

«Військовослужбовець Віктор Пилипенко отримав подяку від Церкви, виключно як захисник України, а не як активіст ЛГБТ, за поданням його колег-військовослужбовців з бойового підрозділу героїчної 72-ї бригади імені Чорних Запорожців. Патріарх Філарет не вручав особисто Пилипенкові медаль та не знав про його гріховні схильності», – зазначено в заяві.

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Водночас там наголосили, що «Святійший Патріарх Філарет та Українська Православна Церква Київського Патріархату, ґрунтуючись на основах Священного Писання, тисячолітнього вчення Православної Церкви, незмінно займає принципову негативну позицію щодо содомського гріха, засуджує пропаганду т.зв. «одностатевих шлюбів».

«Гомосексуальні статеві зв’язки є хибним спотворенням Богоданної природи людини. Як сказано в Біблії, Сам Господь за гріхи людей знищив Содом і Гоморру. Патріарх неодноразово про це заявляв публічно і в судовому порядку довів законність такого свого права», – додали там.

При цьому в УПЦ подякували Пилипенку за його військові заслуги, утім, підкреслили, що не розділяють «його гріховних уподобань і агітацію ЛГБТ» і анулювали указ № 27468, посилаючись на «відкриту пропаганду гріховної ідеології та заперечення існування Бога».

Нагадаємо, психологиня знайшла несподіване пояснення, чому деякі українці досі ходять до церков УПЦ МП.

У суспільстві загострюються міжгрупові конфлікти: біженці і ті, хто залишився в Україні; ті, хто воював – і хто не воював. Багато конфліктів на релігійному підґрунті. «Це насправді складна комбінація. Коли людині забороняють, наприклад, російську мову, вона буде чинити спротив і доводити своє право на це? От так само і тут: вірянам МП, (а їх дуже багато!), які перебувають під впливом своїх «панотців», забороняють (піддають це критиці, – «Главком») ходити у їхню церкву. Це викликає дуже багато агресії, спротиву з їхнього боку», – зауважила психологиня.

Стало відомо, що Київрада передала землю у постійне користування заповіднику Києво-Печерської лаври.