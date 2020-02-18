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    Де знайти роботу? У Києві на одну вакансію претендують три професіонали

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    Де знайти роботу? У Києві на одну вакансію претендують три професіонали

    89% безробітних у столиці є професійними фахівцями

    У Києві спостерігається високий попит на професіоналів з досвідом роботи: бухгалтерів, учителів, вихователів, медсестер.

    Про це повідомили у Київському міському центрі зайнятості.

    У Центрі розповіли Укрінформу, що з початку 2020 року до нього звернулося по допомогу у працевлаштуванні 4,8 тисячі громадян. За цей же час від підприємств надійшла інформація про 18 тисяч вільних робочих місць.

    За даними Київського центру зайнятості, 66% вакансій - це пропозиція роботи для кваліфікованих робітників (слюсар-сантехнік, слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрогазозварник); працівників сфери обслуговування та торгівлі (продавець-консультант, охоронник, помічник вихователя, кухар, продавець продовольчих товарів, молодша медична сестра з догляду за хворими) та представників найпростіших професій (підсобні робітники, вантажники, прибиральники, двірники, підсобні робітники).

    Водночас, майже 89% безробітних, які на початок лютого перебували на обліку у столичній службі зайнятості, є професійними фахівцями. Натомість серед вакансій, інформацію про які Київський міський центр зайнятості отримав від роботодавців, лише 34% для відповідної категорії.

    «В середньому на 1 вакансію претендують 3 професійні фахівці, зокрема, серед тих, хто займав керівні посади – 12 осіб», - розповіли у центрі зайнятості.

    Там констатують, що найбільші труднощі з працевлаштуванням мають «білі комірці» - адміністративні службовці та топменеджери (директори та заступники директорів, начальники відділів, головні бухгалтери, спеціалісти державної служби, менеджери з персоналу тощо).

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