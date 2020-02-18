Де знайти роботу? У Києві на одну вакансію претендують три професіонали



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89% безробітних у столиці є професійними фахівцями

У Києві спостерігається високий попит на професіоналів з досвідом роботи: бухгалтерів, учителів, вихователів, медсестер.

Про це повідомили у Київському міському центрі зайнятості.

У Центрі розповіли Укрінформу, що з початку 2020 року до нього звернулося по допомогу у працевлаштуванні 4,8 тисячі громадян. За цей же час від підприємств надійшла інформація про 18 тисяч вільних робочих місць.

За даними Київського центру зайнятості, 66% вакансій - це пропозиція роботи для кваліфікованих робітників (слюсар-сантехнік, слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрогазозварник); працівників сфери обслуговування та торгівлі (продавець-консультант, охоронник, помічник вихователя, кухар, продавець продовольчих товарів, молодша медична сестра з догляду за хворими) та представників найпростіших професій (підсобні робітники, вантажники, прибиральники, двірники, підсобні робітники).