Колишні нардепи, судді, прокурори: серед безробітних киян майже 2 тис. високопосадовців



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Журналісти підрахували кількість безробітних ексвисокопосадовців

Майже дві тисячі високопосадовців зареєструвалося в Київському міському центрі зайнятості, аби знайти роботу. Про це розповіли в ефірі програми «Ранок по-київські», яка нещодавно стартувала на телеканалі «Київ».

Усі шукачі роботи займали посади у різних міністерствах, Верховному Суді, Генпрокуратурі, Нацбанку і не тільки.

Повідомляється, що серед безробітних опинилися 4 народних депутати попереднього скликання, 3 судді, 132 прокурори, 2 заступники міністра.

Наразі в міському центрі зайнятості нараховується майже 9 тисяч претендентів на вакантні місця, а це більше ніж рік тому. Зазначається, що причиною збільшення кількості людей на обліку стали зміни в штаті центральних органів влади.

Нагадаємо, програма «Ранок по-київські» стартувала на каналі «Київ». Як наголосив виконавчий продюсер телеканалу Юрій Лященко, «Ранок» буде сфокусованим виключно на раціональному контенті, такому, що дійсно дуже потрібний телеглядачам під час зборів на роботу. Програма складатиметься з новостійних випусків «СТН», а також рубрик «Київ. Radar», «Погода», «Блог по-київські», «Київ. Відкрито», «Прес-огляд», «Світські хроніки», «Якісне життя», «Київські історії», «Kyiv TOUR», які між собою пов'язані одною наскрізною темою.

Як повідомлялося, у Україні за місяць кількість безробітних збільшилася майже на 50 тисяч осіб.

Станом на 1 січня 2020 року, кількість вакансій, заявлених роботодавцями до столичної служби зайнятості, у порівнянні з 1 січня 2019 року, зросла на 12% та становила 8,7 тис. одиниць.