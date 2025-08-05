Демонтаж незаконних тимчасових споруд у Києві: скільки об’єктів прибрано в липні

Масштабні демонтажі тривали у Святошинському та Подільському районах столиці

В липні у столиці прибрали 397 елементів благоустрою, які розміщувались без дозвільних документів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київблагоустрій».

Масштабні демонтажі тривали у Святошинському та Подільському районах столиці інфографіка «Київблагоустрій»

Зазначається, що 207 об’єктів демонтували комунальники, а 190 – власники споруд.

Масштабні демонтажі тривали у Святошинському та Подільському районах – за цей час вдалося прибрати 107 та 81 тимчасову споруду відповідно. До трійки лідерів за кількістю демонтованих об’єктів (70) також увійшов Деснянський район, де активно прибирались точки зі стихійною торгівлею.

207 об’єктів демонтували комунальники, а 190 – власники споруд фото: «Київблагоустрій»

За категоріями об’єктів найбільше прибрали:

тимчасових споруд – 182;

сезонних тимчасових споруд – 138;

автолавок – 28.

Масштабні демонтажі тривали у Святошинському та Подільському районах столиці фото: «Київблагоустрій»

Масштабні демонтажі тривали у Святошинському та Подільському районах столиці фото: «Київблагоустрій»

Центральною локацією стала територія між проспектами Свободи та Василя Порика, де почався активний демонтаж тимчасових споруд навколо ринку «Виноградар».

Нагадаємо, у Києві фахівці комунального підприємства «Київблагоустрій» щодня стикаються з нетипово великими тимчасовими спорудами, які вимагають значних зусиль для демонтажу. Офіційний рекорд зафіксували у Святошинському районі на вулиці Чорнобильській, де демонтували МАФ площею 54 кв.м. Зазначається, що такі громіздкі конструкції – не виняток і зустрічаються по всьому району.

Раніше у столиці завершили основний етап демонтажних робіт біля станції метро «Житомирська». Зазначається, що роботи тривали впродовж двох тижнів через значну кількість тимчасових споруд та їхні габарити. В результаті вдалося звільнити понад 700 кв. м території. Комунальники демонтували 30 тимчасових споруд, також вивезено залишки конструкцій та будівельних матеріалів.

У Оболонському районі біля станції метро «Мінська», комунальні служби завершили демонтаж малих архітектурних форм (МАФів), термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні.

Як повідомлялося, у Києві вже відбулися перші електронні аукціони в системі Prozorro.Продажі, що надають підприємцям право орендувати комунальні локації для розміщення тимчасових споруд. За словами мера Києва Віталія Кличка, вже укладено 12 договорів оренди на пʼять років щодо об'єктів у Печерському районі. Найвища місячна вартість оренди, за словами Кличка, зафіксована на даний момент, становить 203 тис. грн без ПДВ за локацію на вулиці Бастіонній.